【先達直擊】iPhone失色　國產機借勢抬頭　過萬蚊華為月賣10部！

每逢蘋果推出新款iPhone，旺角先達廣場必定人頭湧湧，廣場外街道更擺滿手機回收站，炒家忙著一邊叫價，一邊點算手機。放機者則左穿右插，到處格價，希望尋覓一個好價錢。 惟今時今日，隨着iPhone炒風減退，「教主」Tim Cook 亦不禁承認價格是iPhone 銷量受壓的「因素」，先達人流隨之減少，商場租金同樣大幅回落。場內手機店店主直言，iPhone XS只炒了一日，炒價便跌穿官方售價，靠iPhone難以撑起先達百多間手機舖，反而國產手機日漸抬頭，過萬蚊一部華為月賣10部，又能否令先達再現生機？

佳誠地產林志光稱，先達現時約有11間店舖待租，租金介乎5,000至40,000元。（林若勤攝）

黃昏時分，記者直擊先達現場，地下一層的店舖幾乎全開，來往客人卻廖廖可數。地下清一色手機舖及手機維修店，不少店舖貼有一塊寫滿各款iPhone價格的紙版，亦放滿各個牌子的二手電話及手機配飾。

乘扶手電梯上一樓，情況與地下類似，以手機舖為主，近八成店舖有開門營業，亦可見售賣波鞋、鐘錶及洋酒的店舖。只是，二樓較為冷清，僅半數店舖在營運，包括手機維修店、玩具精品店及成人用品店等。

先達人流減少，林志光分析，新款iPhone機價貴、二手機價下跌，本地經濟轉差亦是原因之一。（林若勤攝）

先達人流疏落 租金大劈價

場內287間店舖的空置率僅為5%，表現看來無甚「異樣」，但在先達廣場從事租務多年的佳誠地產林志光表示，先達租金自2015年起大幅回落逾6成，以1樓一個118平方呎的舖位作例子，2015年時租金為20,000元，最新叫租剛跌至9,000元，3年內回落55%。亦因如此，令不少商戶仍能夠生存。

林志光指出，先達現時約有11間店舖待租，最貴為一個地下一層商場舖位，實用面積186平方呎，叫租4萬元，呎租215元。租金最便宜是二樓舖位，實用面積186平方呎，叫租5,000元，呎租26元。

先達廣場有過百間手機舖屹立多年，以記者觀察，已出現不少非手機業務，例如波鞋、手錶店等進駐先達。林志光認為，新類型的店舖可帶動商場人流，但此類商舖只佔少數，「佢地都係貪平租，入嚟試下。」現時人流減少依然拜iPhone所賜，他分析，新款iPhone機價貴、二手機價下跌，加上本地經濟轉差亦是原因之一。

日豐電訊店主Andrew稱，近年國產機銷量大增，漸與iPhone平分秋色，各佔生意額3至4成。（林若勤攝）

店主大呻︰「只喺賺到份糧」

日豐電訊店主Andrew在先達長駐超過十年，回憶昔日iPhone4及iPhone5推出時，他靠炒賣新機，高峰期月入過百萬。「iPhone真喺好癲，一部機回收價都過萬，想收機最少要有100萬入場費。」但自蘋果推出iPhone8後，新機功能未見突破，炒機熱潮開始減退。Andrew稱去年年底的iPhone XS只炒了一日便「玩完」，炒價跌穿官方售價，「部機有錢賺，啲人自然峰湧而至，部機蝕錢，仲邊有人會攞嚟放？」

他直指昔日光景「返唔到轉頭」，大嘆現時生意難做，只能靠熟客生意，以買賣二手機為主。「無咩賺錢，只喺賺到份糧，但（公司）員工多，都繼續做住先。」場內仍有不少同行互相競爭，但部分已由買賣手機，變為手機維修舖。

華為去年10月與保時捷設計合作推出的Mate 20 RS特別版，機背設計為保時捷跑車排檔桿的皮革紋路，一部索價11,800至17,800元不等。（華為官網）

國產機成後起之秀 有望打低iPhone？

美國調查公司IDC數據顯示，去年華為曾一度在手機出貨量上超越蘋果，最終蘋果最終仍保住全球第二大手機製造商的位置，惟去年第4季出貨量大減11.5%。Andrew表示，近年蘋果機銷量下跌，去年起店內iPhone及各品牌國產機漸已平分秋色，各佔生意額3至4成。

他列舉店舖最熱賣的手機品牌，依次為蘋果、華為、三星及小米。其中華為去年底推出的一款Mate 20 RS保時捷特別版，一部索價11,800至17,800元不等，價格雖貴，但店舖月均可賣出約10部。「以前蘋果的功能大幅拋離其他對手，但近年新機無新花樣，功能已經被國產機超越。」

數碼匯老闆葉毅勇透露，旗下3個舖面月均可賣出200至300部國產手機。（林若勤攝）

另一位先達店主、人稱「先達小炒王」的數碼匯老闆葉毅勇也坦言，「依家你（蘋果）有嘅功能其他（手機）都做到，以前無啦啦張相可以放大、個mon可以打橫，啲野真係由佢創出來，依家iPhone無乜新意、或者特別的野。」

葉毅勇透露，現時店內的國產機銷量佔生意額約3成，他旗下3個舖面月均可賣出200至300部國產手機，也認同近年使用國產機的人數增加，如華為、小米等，但「始終手機市場開始飽和，除非你出啲好勁既功能，如果唔係人人都有電話，唔需要換機，基本功能已經好夠用」。他相信起碼過多幾年才到國產機的交接期，但就稱︰「蘋果依然係最多人買嘅牌子，而且國產機都炒唔起，無炒賣就唔會賺到好多錢！」