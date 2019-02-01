日系手機賺第一桶金　「先達小炒王」兩兄弟孖住上　自爆揸7層樓

香港人「愛炒」，上至炒樓、炒股，下至炒波鞋、月餅，無一不歡！早幾年，幾乎人人炒iPhone，更令旺角先達廣場風光一時。今日蘋果光環褪色，但先達這塊淘金地，已帶起不少英雄好漢。 其中，人稱「先達小炒王」、數碼匯店主葉毅勇﹙「勇哥」﹚，與哥哥紮根先達13年，兩兄弟孖住上，由擺街檔做到經營2間手機舖，年搵200萬元！早在蘋果熱炒之前，已靠買賣手機炒出人生第一層樓。 兩兄弟一路以來將炒賣所得，投放於「磚頭」上，更自爆擁有7層樓，勇哥輕描淡寫道︰「無諗過買樓翻到咁多倍，只係想起碼有得住！」

先達為本港第一代「劏場」，場內店舖面積細細，超過200間店都經營手機電訊等相關行業。（林若勤攝）

記者走進先達，入面有逾200間舖做手機買賣生意，繞來繞去都是大同小異的手機舖，直至拐進一樓的一個轉角，赫然發現一間酒舖，專賣蘇格蘭和日本威士忌。向店內伙記打聽老闆是何方神聖，只見他向旁邊的手機店招一招手，一名身穿衛衣的年輕人旋即朝記者方向走來。

不要看他年紀輕輕，原來已在先達打滾10多年，人稱「先達小炒王」， 打理2家手機店，2017年iPhone X推出時，更向傳媒大曬900萬元現金，作收貨之用，成為一時熱話。

創業成本15萬元

「先達小炒王」真名葉毅勇，現年32歲，自言「細個屋企都好窮，都係住公屋」。當初，他哥哥葉毅堅跟舅父在觀塘做手機買賣，工作兩年後﹙2005年﹚，哥哥就和拍擋出來闖，更叫剛中五畢業的他做「廉價勞工」，由月薪3千元做起。

創業成本不高僅15萬元，但已是兄弟二人及拍擋的全部儲蓄，第一間「店」是油麻地彌敦道一間茶餐廳門前租用攤檔買賣手機，月租5,000元。10個月後，他們儲到約30萬元，成功進駐先達廣場1樓，開始了在先達賣手機的歲月。

勇哥不僅在先達廣場經營兩間手機店，去年底更多租下2個舖面，專營洋酒買賣。（林若勤攝）

賣日本手機 賺第一桶金

「前iPhone」時代，先達已是出名的手機集散地，機會處處。葉毅勇回億道，那時候港人追求日版手機外觀靚、影相夠好，但日本水貨手機往往有上鎖，以防流出日本，港人就千方百計破解。如由Vodafone代理的擁320萬像素、2倍光學變焦鏡頭的SHARP 903SH，可謂是當時人氣王，炒價非常熾熱，更帶起日本品牌Sharp﹙聲寶﹚、Toshiba﹙東芝﹚等到香港推銷行貨。故在搬入先達1年後，日版手機熱潮，已令他們再多租同層一間門店。「個時（買賣手機）最多搵到幾十萬，第一桶金（100萬元）係日本手機到搵！」

當中致勝關鍵是「貨源」，他話當時日本手機開始興起，網上有人向其放一部日本手機。葉毅勇於是順口問多句，有更多貨也會收，機緣巧合下靠著該名放機人的門路入貨，引入日本水貨手機，搶飲頭啖湯，甚至同行也向他拎貨，「（日本機）定價是由你定，好多二手電話賣賺200至400元，新（手機）嘅賺100至200元，但賣日本機賺500至1,000元。」

不過，在日本機上賺到第一桶金，後來亦因蘋果的手機「革命」，令到他蝕足1球貨。蘋果於2007年推出第一代iPhone，首次摒棄物理鍵盤，推出全觸摸屏，令到日本機生意一落千丈，雪上加霜的是日本手機設有預設「鎖卡」（SIM Lock），限定機主只能特定電訊商的Sim卡，過往的破解方法失效，慘蝕約100萬元的貨物，淪為倉底貨，「有啲送左比人做模型，有啲好平2、3百蚊賣畀人，有啲仲擺係到！」

2017年時蘋果推出iPhone X，不少先達店主積極收機。（資料圖片）

細數歷代蘋果手機 iPhone 4 最好賺

事實上，iPhone的 面世，改變人類溝通方式，亦改寫了先達面貌。雖然現時iPhone吸引力或大打折扣，但回顧歷代蘋果手機，葉毅勇仍津津津樂道。他表示，當時由iPhone 3GS到 iPhone 6S 期間都好生意，最好賣的時候是3年前炒iPhone 4，最高峰當月賺200萬元。自己亦在那時候，借勢在先達多租一個舖位，把原來店面擴大。

可以話，葉毅勇在先達都是資深「炒友」，但講到2017年，蘋果推出iPhone X，就令他失預算。當時他在接受本地傳妨訪問時拿出一筴900萬元現金，用作開售當日收貨之用。他稱900萬元的現金是多年所得和儲蓄得來，首日有錢賺，但之後幾日蝕好少，拉勻仍然有賺，但只有上一代手機盈利的3至4成。

隨著蘋果風潮減退，2間舖生意亦漸漸下滑，葉毅勇透露，現時一年賺約200萬元，平均月賺約十多萬元，當中3至4成來自買賣手機，約3至4成為手機和配件等出口批發業務，餘下2成則為手機維修等生意。他認為，市場雖然收縮了，但只是「賺少咗」，「（手機市場）係有跌到，但其實咁多年都差唔多，依家係少啲，點解啲人以前覺得好做好搵，係因為iPhone， 平時生意好普通，但有iPhone就會呯一聲，突然之間好好，假設佢每月搵5萬、但炒iPhone個個月可以賺到30、40萬」。

葉毅堅（左）和葉毅勇（右）兩兄弟拍住上十多年，不僅在生意上同心協力，連買樓投資都拍住上。（林若勤攝）

「炒友」乜都炒 唯一買入無賣到就係樓

葉毅勇靠著炒賣賺到一桶金之後，成功上車，在2008年在旺角買了第一層樓自住，當時以110多萬元「full paid」購得300多呎的單位。在其後，和哥哥斷斷續續亦有入市，他話︰「儲到一定嘅額，就會買樓」。現在自己身上仍揹著2個物業的按揭，就和哥哥在香港共持有7個物業。

他也說以前無想過要靠買樓發達，創業初期時兩兄弟租住旺角套房，賺到錢後就想住得更好，「無諗過買樓翻到咁多倍，只係想起碼有得住！近幾年先覺得買樓可以搵錢，一開頭都係打算自住，之後先買第2間收租」。之所以一直只買入無賣出，葉毅勇直言：「見佢地每一年都升緊 ，都驚賣左佢買唔返，唯一一樣買返來無賣過嘅野就係物業」。

左邊數起首二支為羽生撲克牌威士忌的黑鬼和彩鬼，全套54支，全球只有122套。（林若勤攝）

賣威士忌「愈放愈有價值」

有樓在手，他和哥哥就開始涉足其他業務，如酒吧、餐廳等，「其實逢係炒賣的野，我地都有做啦」。最新搞作是去年9月，於先達廣場租了1樓2個舖位，專賣限量、特別版的威士忌、清酒等的門店「響」。他指，「電話你入100萬的貨，2年後你賣唔出，100萬的貨都唔知值唔值40萬，我入威士忌100萬，2年之後，起碼唔會少過100萬」。因見酒愈放愈有價值，故在經營手機業務時，已有向客戶賣酒，但此客戶群是有限嘅，自己就決定和哥哥、朋友夾份開設實體門店經營，「實體店一來多D人睇到，了解威士忌係點樣的」。

雖先達過往被視為「手機集中地」，但葉毅勇認為先達已開始慢慢轉型，而有一些不同的店舖，如賣酒、手錶等，都可以吸引其他人流。先達在旺角圪立25年，由繁華喧鬧走至今日門庭冷落，在此地不知有多少先達人的故事。對他而言也別有意義，「係呢度發跡，所以先唔想離開呢度，只要生意維持到基本生存都會繼續做！」