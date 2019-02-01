【先達直擊】Lo哥憶述元祖級劏場那些年　Sunday電訊攪局造就商機

現在講起「劏場」，總同「死場」拉上關係。旺角先達廣場作為第一代「劏場」，1995年起已「拆骨」出售，卻成功在商場界突圍，以「流動電話」作賣點盤踞旺角一角，廣迎四方客。 90年代起電訊業當旺，先達可以代客上台、追新機，當時已有報道形容其為手機迷的「聖城」；直到2007年，蘋果帶來「觸控屏」手機革命，先達集中炒賣iPhone，更被冠上iPhone亞洲水貨集散中心之稱。 幾經電訊業起落，元祖級劏場也不復風光，連第一代先達人「Lo哥」也嘆道，商場已轉型，卻是「轉咗無人行嘅形狀」。

1995年的先達與現時截然不同，店舖種類五花百門，售賣時裝、玩具、食品及遊戲機等，手機舖只是冰山一角。（林若勤攝）

先達雖為「劏場」，但在手機界的地位「難以撼動」，講起成名經過，或許要追溯到1995年，正是第一代先達人「Lo哥」劉志剛入行的一年，那時市場流行「大哥大」，他在首批進駐先達的手機店打工。

翻查資料，先達前身為先施百貨（0244）自用物業，一共有3層約3.9萬平方呎，90年代初期先施百貨搬遷至對面街口後，原有位置在95年起「拆骨」成350個舖位陸續出售，面積由72至488平方呎，並易名先達廣場，堪稱本港第一代「劏場」。

Lo哥講起24年前，先達店舖種類五花百門，有賣時裝、玩具、食品和及遊戲機等的店舖，手機舖其實只是冰山一角。

Lo哥初入行已在先達首批手機店打工，其後「升呢」做老闆，在此地已工作24載。（梁煥敏攝）

三大電訊商插旗「旺角」 帶旺先達

90年代初，三大流動電話服務供應商香港電訊（6823）、和記電訊（0215）及數碼通（0315）主導市場，以GSM（全球行動通訊系統）制式的行動電信網路格式提供2G網絡。後來小型網路商Sunday﹙後來被電訊盈科收購﹚採用PCS（個人通訊服務）制式的網路打入市場，覆蓋率不及GSM制式，以較低收費作賣點。

Lo哥憶述道︰「當年用數碼通月費要成500至1,000蚊，但用PCS一個月就88蚊任打！」因此，不少人為求減低上台費，紛紛轉用PCS制式網路，間接造就先達的商機。

三大電訊商及部分小型網路商選在旺角「插旗」設門店，鄰近的先達便順利成章成為「手機集中地」，售賣各種水貨電話。Lo哥稱，不少人會先到電訊商分店「開卡」，再到先達買機，而當年流行PCS制式網絡，亦可在此找到相容的手機，導致先達手機店一間接一間開張。

最新手機要到先達搵 加速手機店進駐

1997年，政府開放頻譜，更多電訊商加入市場，包括萬眾電話（現更名為中國移動香港）等，電訊商只好減價競爭，手提電話亦開始普及。與此同時，Nokia、Ericsson及Motorola等手機品牌百花齊放，不斷「出招」設計新款式，先達亦食正潮流，搜羅各品牌最新款電話。

「先達舖頭返嘅款仲快過、又齊過電訊商，就算高價放都有人買。當大品牌不斷出新機，啲人就嚟換新機，再放埋部二手機。」Lo哥續稱道，當時為手機市場的高峰期，最暢銷的款式是堅硬度被稱可擋子彈救人的Nokia 3310直立式電話，以及彩色機身Ericsson的768系列的揭蓋手機，「場內間間舖都係賣電話，但啲客仲要排隊買。」先達地下一層亦自此開滿手機舖。

每逢新iPhone面世，先達都會引來不少收機及放機的「果農」，帶起商場生意到達顛峰。（梁煥敏攝）

先達失去特色 「坐係度都無用」

2007年第一代iPhone面世，首次摒棄物理鍵盤，帶來觸摸屏電話。不少手機店主開始以iPhone覓得一桶桶金，他們從國外返水貨、兼任回收商收機、再賣給內地客，先達亦逐漸成iPhone集中地。iPhone 3GS至iPhone 6S多個型號推出時，帶起商場生意到達顛峰，亦引來不少炒家在門口收機。

經歷過先達的高低起伏，Lo哥慨嘆現時是「死地」，去年是入行以來最靜、人流最少的一年，「依家係無人入去買電話、連行都少！」他分析道，現時網上購物方便，逐漸取代實體店，加上手機市場飽和，即使電話款式再多，亦難以吸引用戶換新機，「千禧年時要去先達先買到某個款式，iPhone年代內地人要去先達先買到新機，炒家亦要到先達放機！但現在，手機科技暫時已到呢個年代嘅盡頭！」

他也笑言現時先達已轉型，只是「轉左無人行嘅形狀」，但他對先達始終有感情，「坐間屋廿幾年都有感情，何況生意」。不過，他現時甚少落場睇舖，「坐係度都無用，無人入黎。九成都係做熟客生意，依家係考驗邊個留得低嘅時候，如果開返其他舖，好似以前會賣遊戲機咁，都有機會搞返旺個場，吸引多啲人流」。