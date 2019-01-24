利嘉閣︰去年700萬元以下二手登記佔64%　史上新低

樓價仍處高位，700萬元以下二手登記創史上新低！利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，隨著樓價上升，700萬元以下的中細價樓成交量日漸減少，反之中高價及以上之買賣佔比明顯增多。

該行綜合土地註冊處最新資料所得，2018年全港共錄得27,959宗價值700萬元以下的二手住宅買賣登記，佔同年整體二手住宅買賣登記（43,669宗）比例約64%，數值除較2017年的約73.1%再急降9.1個百分點外，更創1996年有紀錄以來的歷史新低，反映了近年樓價升值，不少中細價樓已晉身成為中高價樓，而市場交投亦隨相關方向傾斜。

700萬元以上樓宇成交佔比創新高

回顧2018年，樓價介乎100萬至500萬元以內的3個組別之中細價二手住宅買賣佔比全告回落，當中又以登記佔比最多的300萬500萬元以內組別之跌幅最大，去年僅佔26.9%，較2017年的37.6%大跌10.7個百分點，成跌幅最大的組別 。反之700萬元以上的兩個中高價組別則雙雙錄得升幅，共計佔比36.0%，按年大升9.1個百分點，創下歷史新高。

陳海潮指出，以單月計去年九月份時700萬元以下的中細價樓佔比曾跌至歷史新低的59.6%，惟隨著第四季樓價持續回調，至十二月份時比率已回升至70.5%。依此推算，今年首季，以至上半年，樓價仍然持續受壓下，相信中細價住宅交投佔比將繼續回升，而預期下半年樓價趨向穩定並微升，故綜合預測2019年全年700萬元以下的中細價住宅成交佔比有機會按年反彈至約70%的水平。