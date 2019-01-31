金管局數字︰去年第4季錄262宗負資產個案　兩年來首現

本港兩年來再錄負資產個案！金管局公布負資產住宅按揭貸款的最新調查結果，2018年第4季的負資產住宅按揭貸款宗數為262宗，是自從2016年第4季以來再次錄得負資產個案。

該局表示，這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

2018年第4季的負資產住宅按揭貸款所涉及的金額為11.89億元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額為5,800萬港元。

銀行自從2011年第1季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

金管局指出，去年第4季錄得262宗負資產個案，為2年來再度出現。（視覺中國）

數據只反映一按貸款個案

金管局補充，必須注意的是，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

受訪認可機構的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。