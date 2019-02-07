新地馮秀炎：今年有超級黃金假期　節日氣氛升溫　商場表現佳

受惠於春節長假，商場吸金力大增。新地（0016）宣布旗下15個商場（apm、大埔超級城、世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、東環及農圃道）在豬年新春高峰期（2月2日年廿八至2月7日年初三，共6天）總人流逾1,000萬，較去年升13%；營業額則逾2.5億元，較去年升約11%。

新地代理執行董事馮秀炎表示，今年年三十與周末及新春假形成超級黃金假期，不少市民提早購物拜年貨，令節日氣氛進一步升溫，加上就業和收入情況良好，為本地消費提供正面動力。

馮秀炎表示，今年年三十與周末及新春假形成超級黃金假期，不少市民提早購物拜年貨。（新地提供）

apm商場人流生意保持理想 按年增逾1成

新春期間，作為主力的apm商場整體人流約210萬，較去年升15%；整體營業額則逾9,000萬元，較去年升約13%；當中潮流時裝、電子產品、餐飲、賀年美食禮盒及娛樂生意表現理想。

而大埔超級城以重量級活動迎接豬年，推出五大震撼活動，包括《新春電子萌豬大激賞》、《新春S.T.E.A.M體驗館》、《新春Whatsapp賀年貼紙》、《新地百萬生肖蘭花展》及《新地金豬賀歲二重賞》, 共錄得160萬人次，較去年上升約13%，總營業額達7,200萬元，與去年同期上升約12%；當中餐飲營業額比去年升2成。

新春期間，大埔超級城錄得160萬人次，較去年上升約13%，而商場總營業額達7,200萬元，按年升約12%。（新地提供）

元朗廣場推廣助消費丁財兩旺

另外，馮秀炎指出，今年元朗廣場舉辦《金豬桃花陣》，可愛粉紅豬游走佔地逾1,000呎中式桃花庭園，還有人氣《新春年宵市集》和WeChat消費獎賞直通巴士券等推廣帶動消費氣氛，刺激人流生意。農曆新年期間，酒樓食肆營業額較去年同期上升近一成，而個人護理和賀年食品的商戶銷情最為理想，新春期間該商場人流為80萬，較去年上升約10%，生意額約1,500萬元，較去年上升約10%。