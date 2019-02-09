【遊泰注意】網傳帶膠上珊瑚島會被罰款　 旅議會：當地仍未立法

泰國珊瑚島全面走塑？網上近日流傳一張傳單指由本月1日起，所有旅客帶塑膠產品入珊瑚島將被罰款，令不少網民議論紛紛。 旅遊業議會回覆《香港01》查詢時表示，泰國方面暫未立法，但不建議市民帶塑膠產品到任何小島。

網上流傳一張由美麗華旅遊發出的通告。（網上圖片）

近日網傳一張疑似美麗華旅遊內部通告，着令各分行人員一如以住提醒旅客不能夠攜帶電子煙入境泰國、不能在珊瑚島上吸煙外，更列明由2月1日起所有旅客不能攜帶塑膠或塑膠袋進入珊瑚島，如被發現將被罰款，不過沒有提及款額。

泰國未立法 當地旅遊局不建議攜塑上島

有泰國官員早前透露，計劃2021年前停止進口外國塑膠垃圾。而今次更有本港旅行社發出通告提醒旅客，難道泰國提早全面走塑？《香港01》遂向旅遊業議會了解事件，總幹事陳張樂怡指根據泰國旅遊局提供的資料，為保護環境，不建議旅客帶任何塑膠製成的物品到泰國的所有小島。

陳張樂怡表示，由於泰國方面尚未立法，故旅客暫時不會罰款。而美麗華旅遊方面，則暫時未有就事件作任何回覆。