樓神趙國雄料今年樓價跌10%　贈豬年置業貼士：宜旺勿偏、忌太小

人稱「樓神」、長實（1113）集團執行董事趙國雄出席新春團拜時表示，樓市受外圍因素影響，今年表現較波動，置業要找支持點。

樓神更寄語香港市民「豬是宜居三要訣」：一、宜多觀察，因今年國際大事頗多，樓市起伏較大，應多觀察市場動向，量力而為；二、宜旺勿偏，應多考慮市場焦點的大型屋苑，因抗跌力及升值潛力佳；三是忌太小，納米樓在波動市況下行風險較大。

農曆新年過後，市場期待小陽春出現，趙國雄就認為，將價位和成交數字分別來看，現時樓價是高位受壓，但成交量則是多了。他解釋是因樓價已相對調低至符合市民購買能力，而置業需求強勁，價錢貼市就令到成交暢旺，致在成交上有小陽春。

料「呼吸Plan」按揭易墮入負資產

展望今年樓市，趙國雄指出，香港經濟基調良好，但中美貿易戰陰霾持續，要待中美貿易談判解決深層次的矛盾，才可真正「撥開雲霧見青天」，故他認為今年本港經濟有壓力，對樓市造成陰影，預計樓價尚有10%下調壓力。

被問到去年第4季市場重現負資產個案，是否代表會重演2003年10萬宗負資產個案之時。他就認為不會重演當年的情況，但亦指出過往有發展商提供免入息審查的「呼吸Plan」的高成數按揭，而現時樓價回調10至15%，此類按揭貸款墮入負資產的可能性相當高，故預計負資產宗數將會逐步增加。