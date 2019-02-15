施永青指樓市小陽春延至3月　料全年樓價跌8%

中原集團主席施永青出席新春發展商酒會時表示，中美貿易戰是結構性問題，影響市場，去年股樓市均向下，但房地產根基相對強，調整幅度較股市小。他續稱本港樓價亦很快反彈，已從低位回升10%，市面已不見平貨，料小陽春期間，發展商不會再低價賣樓。施永青預計小陽春延續到3月，全年樓價波幅約15%，料樓價年底低於年初，全年埋單跌8%。

一手樓佣金達2.5% 才有足夠誘因

早前發展商一手佣金過低，引起代理不滿。施永青指，發展商愈來愈主導一手市場，而發展商須提供佣金多於二手市場，建議佣金達2.5%才有足夠誘因吸引代理為其工作。

財政預算案即將出爐，被問到有何期望。施永青直言「希望政府做少啲野」，指本港是自由市場應各自競爭，當傳媒向政府問責，就代表政府要做事、權力愈來愈多，「唔中意（政府）太勤力，做父母官乜都要管」。

中原集團主席施永青（右四）認為政府「想幫人買樓，但手段係阻人買樓」。（陳嘉碧攝）

建議放寬600萬以下物業按揭成數

至於壓力測試，他認為政府「想幫人買樓，但手段係阻人買樓」，現時息口轉趨減息，更沒有理由阻人買樓。施永青又說：「愈多辣招愈多門檻，令到買樓變成少數富有人嘅特權。」

他又斥政府於借貸上脫節，建議放寬首置物業的按揭成數，將600萬元以下物業按揭成數放寬至8成。