海之戀業主分租49呎房間　8300元租出　呎租169元創全港新高

新樓剛落成，就有業主肯分租房間出去，租金亦相當「和味」先夠吸引。長實（1113）旗下荃灣海之戀，有業主分租1個49呎房間出去，呎租高見169元，創全港分租房間呎租新高。

與業主同住 享1.1厘回報

市場消息指出，荃灣海之戀7座中層B室兩房戶，實用面積512平方呎，其中一個面積約49呎房間，剛以每月8,300元全包價租出，即包管理費、差餉、地租，呎租逾169元。業主上月將上述房間以約1萬元招租，呎租204元，先減價至9,000元，獲一名單身男士以8,300承租，須與業主同住，而原業主累計劈租17%。

據悉，原業主於2017年以近880萬元購入，單計上述收入，約1.1厘回報。

上述單位實用面積512方呎，為2房間隔，所分租出去的是客房。（海之戀樓書）

屋苑待租盤約180個 呎租39元起

中原荃灣區高級區域營業董事余俊文表示，市場較少這類分租房間的需求，以上述成交租價而言，可租到同區舊樓整個一房單位，相信是租客欲以低價租住新樓，可享新樓會所等設施。他指出，該屋苑目前待租盤仍有180個，最低入場費呎租約39元，最低叫租價錢是中層1房戶16,000元，本月至今錄40宗租務成交，平均成交呎租約42元。