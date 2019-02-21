港一手貨尾量突破1.4萬伙創新高　新界呢個區貨尾多過港島約千個

農曆新年過後本港新盤市場轉趨活躍，發展商加快推盤的同時，令一手貨尾總數接連突破新高。據Q房網香港數據研究中心統計，截至上月底整體一手貨尾總數連升10個月，進一步升至超過14,400伙，按月再升5%，亦已經連續4個月創自2013年，一手新例實施以來的歷史新高。

現樓貨尾總數減少 發展商清貨壓力細

Q房網香港董事總經理陳坤興指，隨著一手空置稅開徵在即，發展商亦積極以優惠促銷現樓貨尾單位，雖然近月整體一手貨尾接連上升，相信發展商在「貨如輪轉」策略下，一手仍會持續熱鬧。

他又指，在總貨尾量屢創新高同時，現樓貨尾卻下跌至僅餘4,114伙，較去年12月的4266伙按月跌逾3%，連跌3個月，是自2017年7月以來的最低，隨著整體現樓貨尾總數已顯著減少，發展商清貨壓力已大大減低。

本港一手貨尾突破14,400伙，再創歷史新高。 （Q房網提供）

分區方面，新界貨尾最多，有8,640伙，佔比近6成；單是大埔區就有超過3,170伙，比整個港島約2,156伙貨尾量還多，相信與上月新界多個大型新盤開售有關，有發展商更以貼市價甚至低市價2成開盤，成功吸納購買力；至於九龍的貨尾量為3,655伙。

陳坤興指，新盤開售帶動本港上月一手樓銷量超1,840伙，惟整體推盤量比整體銷售為高，令整體一手貨尾總數持續上升，未來新盤市場競爭激烈，相信發展商仍會以低價促銷策略推盤，預料上半年一手樓銷量和貨尾量都會維持高水平。