【財政預算案】中原陳永傑﹕政府不撤辣助除買家疑慮　增入市信心

財政司司長陳茂波公布新年度財政預算案，有關樓市的新措施不多，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示於房地產範疇上「無消息等於好消息」。相信寬減入息稅、利得稅及免差餉等，能為置業人士帶來正面心理影響。

今年公布的財政預算案中，其中一個重要訊息，是政府雖注意到樓價於去年下半年開始下滑，惟樓價仍與市民購買力脫節，因此政府無意撒銷任何管理需求措施。

陳永傑指，政府不撤辣方向一再確認，可令早前憧憬政府減辣的置業人士，剔除心中疑慮，有助增強入市決心。未來樓價發展主要受制於外圍因素，如香港經濟發展，加息因素等。政府的明確方向，對樓市而言，屬好事。

下財年政府推1.55萬伙屬合格水平

房屋問題一直是政府施政的重中之重，財政預算案中提及如「明日大嶼」、高爾夫球場起樓等計劃，陳永傑指，大部份土地發展委員會的建議均屬長遠的房屋供應策略，遠水救不了近火，對短期的供應短缺幫助不大，但亦至少顯示出港府於努力增加土地供應的誠意。預算案中亦提及新財政年度將新增7幅土地，共提供約8,800個單位，併合其它土地供應，預料下個財政年度可供應私人住宅單位約15,500個。陳永傑指，15,500個單位屬僅合格的水平，相信是政府去年將公私營房屋由4比6轉成3比7的效果，料短期內私樓供應依然相當短缺，樓價難大跌。

至於預算案中，一系列的利民紓困措施，雖然「縮水」，但減入息稅、利得稅及寬免差餉，相信可令中產人士壓力略為紓緩。財政司司長預測2019年經濟增長可達2%至3%，通脹預測2.5%，陳永傑指，正如財政司司長預測，今年香港經濟仍受外圍因素影響，存在不穩定因素，惟香港經濟基調良好，2.5%的通脹，相信可吸引具閒資的投資者將資金投向樓市，以用作對抗通脹的工具。

料CCL可攀升至175點

踏入2019年，隨著中美貿易關係稍為緩和，美國聯儲局亦表明減慢加息及縮表步伐，陳永傑指，新春過後，一二手成交量明顯增多，相信樓價將緊隨成交量，回穩後向升，料第一季CCL可升至175點。(CCL上周報170.87點)