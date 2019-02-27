【財政預算案】林浩文指房屋政策無驚喜　直言可負擔住宅供應不足

政府今日公布2019至2020年度財政預算，萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文形容一如所料，土地及房地產方面「沒甚麼驚喜」。

關注賣地表 看政府是否有能力持續推地

林浩文認為，財政預算案對樓市沒有重大影響。他對政府將公布的2019至2020年度賣地表有較大興趣，指出現時樓價仍然高企，公私營房屋比例亦改為「7比3」，政府是否或有能力持續推地將會是重點。

未來幾年住宅供應足夠 料不會供過於求

他估計，2018至2019年度賣地收益（包括補地價）約1,200億元，預測2019至2020年度賣地收益約1,000至1,200億元。

至於未來幾年住宅供應，林浩文認為2019至2023住宅供應估算應該足夠，在現時市況及需求下，市場可吸納未來供應，不會出現「供過於求」，只是以前的供應太少。他又估計2019年住宅「貨尾」加「預售」約有2.7萬至2.9萬伙。

樓價仍高企 市民能負擔面積愈來愈細

林浩文指出，賣地是政府主導，賣樓是發展商因應市況推盤。現在問題是樓價仍然高企，數字上供應是足夠的，但可負擔的住宅供應（affordable housing）卻嚴重不足，所以市民能負擔的面積愈來愈細，選擇也不多。

林浩文指出，2019至2023住宅供應估算應該足夠，，現時政府沒有「減辣」空間，今年「減辣」的機會也不大。（資料圖片）

料有機會降低按揭成數 減辣機會不大

他相信，現時政府沒有「減辣」空間，今年「減辣」的機會也不大。如果今年息口有力上升，估計有機會通過金管局降低按揭成數限制及調整「壓力測試」要求。

至於息口方面，他估計今年美國可能加息1至兩次，而本港息口要比現時升高1.5至2厘，才對現時以用家為主的住宅樓價有向下調整壓力。

維持全年樓價跌10%預測 集中上半年

樓價方面，林浩文維持2019年一般住宅樓價向下調整10%的預測，估計上半年會調整，下半年相對平穩。

林浩文指出，「大灣區」發展亦十分重要，如政府未來主力協助大灣區的開發，估計長遠有利新界北區住宅樓價（如元朗、屯門及東涌）及北區的商業地產。

另外，亦要留意今年下半年的「工廈活化2期」及「土地共享先導計劃」（公私合作）的細則。這對工業樓及新界農地價值影響較大。