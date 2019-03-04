新界藍籌屋苑交投急增　3月伊始第一城、嘉湖共錄17宗成交

3月份剛剛開始，老牌藍籌屋苑交投大增，當中沙田第一城暫錄10宗成交，嘉湖山莊亦錄7宗成交。

中原地產天水圍區域營業經理伍耀祖表示，財政預算案後價量繼續上升，3天7宗成交非常暢旺。他指出美湖居3座低層F室，實用面積441平方呎，建築面積578平方呎，兩房間隔，剛以498萬元沽出，平均實用面積呎價11,293元。原業主於2013年5月以252萬元買入單位，現轉手帳面獲利246萬元。

另外，他又道，景湖居10座高層F室，實用面積442平方呎，建築面積576平方呎，兩房間隔，剛以520萬元沽出，實用面積呎價11,765元。原業主於1996年6月以160萬元買入單位，現轉手帳面獲利360萬元。

中原地產侯惠良指出，整體樓市氣氛造好，二手交投加快，沙田第一城本月暫錄10宗成交。（資料圖片）

第一城本月成交暫錄10宗 三房以680萬易手

另一藍籌屋苑沙田第一城的成交量更是暢旺。中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，整體樓市氣氛造好，二手交投加快，沙田第一城本月暫錄約10宗住宅成交，剛過去周末錄9宗住宅成交。他指出，屋苑最新錄20座低層A室，建築面積562平方呎，實用面積451平方呎，3房間隔，議價後以680萬元易手，實用面積呎價15,078元。

據了解，原業主則於2010年以265萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位獲利415萬元離場，單位升值約1.6倍。