中環中心22樓再拆售4伙　蔡志忠：因應市況調整　呎價低見3.5萬元

資深投資者蔡志忠持續拆售中環中心22樓單位，最新有第二輪推售，涉及4伙，意向呎價約34,950至35,360元。

根據價單，該4伙單位為重推的22樓05室、08室，以及新增09室及10室，享山景及城市景，面積由1,810至2,852平方呎不等，意向售價由6,355萬至9,967.74萬元，呎價約34,950至35,360元。

價單上把同層的01室和11室進行招租，分別享部分海景和城市景、開揚山景和城市景，面積分別為1,649和1,888平方呎，意向呎租分別為85元和80元。

蔡志忠：今次是低市價一成賣

去年8月起，蔡志忠把22層分拆出售，先推出6伙，由1,651平方呎至2,601平方呎不等，意向呎價約4.7萬至4.8萬元，入場費約7,759.7萬元。上一輪銷售中，最貴呎價為中環中心22樓02室單位，面積1,973平方呎，以8,598萬元售出，呎造43,578元。

換言之，是次意向呎價較上一輪銷售，大幅向下調整18至24%。記者致電予蔡志忠查詢，他表示是因應市況調整價錢，今次意向呎價是低銀行估價一成以吸引買家，採取薄利多銷的策略。蔡志忠又指，該批單位已完成分契及分間裝修，「買家係相宜價錢買到現樓，比較實在」，並透露現時已有十多枱客人查詢和預約睇樓。

他又指，中環商廈租金穩定，因核心地段供應少，加上中環中心已有不少國際企業的租戶，相信該批單位會很快沽清。