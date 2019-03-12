嘉湖、第一城500萬「上車盤」絕跡　青衣600萬以下放盤僅餘9個

近日股市反彈，樓市亦有回升跡象。屬「上車」指標的天水圍嘉湖山莊，經歷今年首兩個月樓市「小陽春」後，業主亦開始「反價」企硬。

中原地產天水圍區域營業經理伍耀祖稱，今年1月及2月，嘉湖山莊分別錄得約48及38宗成交，但今本月首11日只有12宗成交。他形容嘉湖山莊業主對市況「反應過快」，樓市反彈後，業主「沽貨」取態已經「唔實在」。

嘉湖兩房最低叫價約510萬 亦難議價

他指，本月初嘉湖山莊兩房以498萬元成交後，500萬元以下的兩房戶已經絕跡，又認為，若果要成交重回1、2月份的水平，買家要「追價」入市：「依家叫緊510萬至520萬元，同之前約480萬元比較，至少要追30萬至40萬元，反而業主亦不會減價，議價空間得1%。」

至於另一「上車」指標屋苑沙田第一城，美聯物業沙田第一城分行首席聯席區域經理黃錦瀚指出，現時第一城500萬元或以下放盤已經絕迹。兩房入場費最少530萬元。不過亦因為入場費回升，令屋苑於過去周末錄得零成交。

代理指，嘉湖山莊500萬元以下的兩房戶「沽盤」已經絕跡。（資料圖片）

青衣「上車盤」賣少見少

另外，新界區600萬元以下的樓盤亦「賣少見少」。利嘉閣地產皇牌屋苑青衣灝景灣一行首席聯席市務董事彭錦添表示，現時青衣區內業主議價空間「基本唔會有，不過要反價的亦早已經反晒。」至於買家，若果遇上「心頭好」的話，亦不介面意「追價」入市，「只要是600萬元樓下，做到按揭保險，都仲有機會追價。」

不過他提到，目前青衣上車盤源消耗極快，現時區內600萬元以下放盤僅餘9間，其中翠怡花園及青怡花園分別有兩間，而美景花園則有5間。

另外，美景花園7座高層D室，最新以490萬元沽出，實用面積呎價約14,894元。單位實用面積約329平方呎，屬三房改兩房間隔，外望可享內園景觀。彭錦添指，業主約於1星期前開價495萬元放售，及後極速獲上車客承接，最後微減5萬元或約1%，以490萬元沽出。

據了解，原業主於2014年5月，以約289萬元購入單位，持貨5年，現轉手帳面獲利約201萬元，賺價近7成。