樓市「小陽春」屬假象？　星展：今年樓價或要跌10％

去年樓價由高位回落近10％，不過踏入1月份後，似乎有「小陽春」出現。星展（香港）香港房地產業分析師丘卓文卻指出，「依家（市況）感覺只係好番啲」，今年樓價或會再跌10%。

他在記者會上表示，雖然市場覺得中美貿易戰的影響，未如去年般預期的差，股市亦見回升，但始終是負面因素，仍有不確定性；同時香港、中國、美國及歐洲經濟有下行壓力，對市況會有影響。

個別地供新盤供應增 或影響樓價

丘卓文又指出，個別地區如大埔及屯門，新盤供應大增，發展商有賣樓的壓力，「A發展商唔賣，B發展商都要賣，而且主要供應來自恒大（3333）及億京等（非傳統發展商），供應多（及）市好都未必有能力加價，新盤推售時開價只會更靈活，亦好難想像屯門新盤售價有壓力時，其他區可以加到價。」

長實集團（1113）執行董事趙國雄早前預警，今年「納米樓」或跌3成。丘卓文指出，樓價高企令市區出現「納米樓」，但近年新界區亦有新盤推出細單位，若果未來市況轉差，有選擇下新界區「納米樓」波幅一定會較大，反而市區的則會較穩定。

星展（香港）香港房地產業分析師丘卓文認為，近期已經較少內地旅客到銅鑼灣，預料未來銅鑼灣區將會集中做本地人生意。

看好尖沙咀店舖租金升幅

零售商舖方面，丘卓文指受惠高鐵通車，看好尖沙咀的商舖，如海港城等租金仍有一定的升幅；但近期已經較少內地旅客到銅鑼灣，因此預料，未來銅鑼灣區將會集中做本地人生意。

反觀東鐵沿線，由於部分旅客通過高鐵及港珠澳大橋等來港，租金加幅未必太多，「假設過去加3至4%，依家可能得番一半加幅。」

星展（香港）香港房地產業分析師丘卓文指，中資對中環寫字樓需求減少，但區內租金仍按年升7.5%。

港島東租金將跑贏大市

寫字樓方面，丘卓文指，中資對中環寫字樓需求減少，但區內租金仍按年升7.5%，空置率亦低於2%；不過國際企業持續搬離中環，轉投港島東等其他地區，中環寫字樓空置率由去年12月1.8%升至今年1月的2.3%。

丘卓文預料，本港寫字樓空置率仍處於低水平，今年寫字樓租金可升3%，當中港島東將「跑贏大市」。