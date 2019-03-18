【豪宅差餉租值】湖北富豪再擊敗誠哥　淺水灣大宅租值貴絕全港

雖則「紫禁城再大，皇帝都只是瞓一張床」，但同床唔同命！最新年度全港物業租值估價今日﹙18日﹚出爐，最貴租值的豪宅再由湖北首富大宅「冧莊」，每月租值超過100萬元！而香港首富、長和（0001）資深顧問李嘉誠大宅﹙深水灣道79號﹚，則由去年第4位躍升一位，最新租值為963.6萬元，打入三甲。 值得一提，恒基地產（00012）主席「四叔」李兆基山頂大宅白加道35號新大宅去年已落成，料差餉租值同樣不菲，惟因新落成未夠一年，最新估價冊未有顯示相關資料。

淺水灣道89號蟬聯本港租值最貴豪宅。（張浩維攝）

差餉物業估價署今日公布2019至20年度全港物業租值估價，本港最貴租值的超級豪宅由淺水灣道89號蟬聯，該大宅由經營洗浴用品等生意的湖北富豪、絲寶集團主席梁亮勝持有，評估租值（即假設物業出租時每年可得的租金）達1,349.4萬元，較去年1,311.6萬元，按年升2.9%；平均每月租值達112.45萬元。

翻查資料，淺水灣道89號大宅已連續第5個年度榮登超級豪宅「租值王」的寶座，屋主梁亮勝為廣東梅縣人，其集團總部設於武漢，曾於2010年被胡潤評為「湖北首富」，叱咤湖北商界，最新在2018胡潤中國富豪榜當中，以100億元人民幣的財富列湖北富豪榜第7位，但無損其大宅「租值王」地位。

誠哥大宅躍升一位 打入三甲

至於股王騰訊（0700）主席馬化騰所持有石澳大浪灣道13號大宅，最新租值1,245萬元，平均每月租值達103.75萬元，按年升5.1%，位居第2位。

而今年 香港首富、長和（0001）資深顧問李嘉誠大宅﹙深水灣道79號﹚，則由去年第4位躍位一位，最新租值為963.6萬元，每月租值80.25萬元，按年升2.52%。

Mount Nicholson 1號屋租值維持不變

而去年榜單第三位的山頂超級豪宅Mount Nicholson 1號屋，由於租值維持在955.2萬元，排名因而被誠哥大宅「趕上」，降至第4位。翻查資料，Mount Nicholson1號屋成交價為10.8億元，曾奪得亞洲最貴洋房稱號，其買家身份神秘，據土地註冊處文件顯示，上址買家為離岸公司「巨勝控股」，董事為「東涌公屋住戶」周幼強。

周幼強曾向《香港01》直認幫人買樓，但就拒絕透露買家身份。有趣的是，周幼強之後曾向泓港財務承借6成樓價，擔保人為「Xu Ning」，與近年多次買入本港超級豪宅的遼寧富商徐寧同名。

Mount Nicholson1號屋（最前排）當年的成交價達10.8億元。（余俊亮攝）

「四叔」白加道新大宅 料租值不菲

另外，華置（0127）大股東劉鑾雄（大劉）所持渣甸山高士美道大宅，租值823.1萬元，按年升3.1%，排名第五。

​至於其他富豪所持的豪宅，電盈（0008）主席李澤楷的「紅木屋」石澳大浪灣道12號大宅，租值為595.6萬元，每月租值49.6萬元，按年上升5.3%。

值得一提，恒基地產（00012）主席「四叔」李兆基山頂大宅白加道35號新大宅去年已落成，料租值不菲，惟最新估價冊未找到相關資料。

至於被譽為「亞洲第一食品品牌」李錦記，其家族成員作風低調，位於淺水灣道99號大宅，其實屬於本港十大豪宅之一，租值為518.16萬元，每月租值43.2萬元。

福布斯早前公佈2019年香港富豪榜，李錦記後人、集團主席李文達由去年的11位躍升至第3位，身家暴漲至171億美元（約1,333.8億港元）。

Mount Nicholson大宅 不少租值與去年相若

值得一提，Mount Nicholson可謂近年「租值王」的供應重鎮，惟不僅是1號大宅，2號及3號屋的租值亦與去年度相若。2號屋的2019/20年度租值為773.2萬元，登記買家為蔡奎（CAI KUI），其於去年3月以13.99億元購入，刷新亞洲最貴洋房記錄，買家名字與龍湖地產主席吳亞軍前夫相同，料為同一人。

至於3號屋，租值維持在791.1萬元，以公司名義﹙WONDER BENEFIT LIMITED﹚持有。