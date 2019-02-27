【財政預算案2019】重估差餉租值　十大藍籌屋苑海怡半島升幅最高

新一份財政預算案於今日（27日）出爐，政府公布寬免19/20年度差餉，每戶每季以1500元為上限，估計惠及329萬個物業。全港私人住宅單位在重估應課差餉租值後，平均較去年升5.4%，當中小型單位升幅最大平均升6.3%，但整體升幅較上一個財政年度低。而十大藍籌屋苑中，以海怡半島的升幅最高，達8%，但同樣較上一個財政年度為低。

全港私人住宅單位在重估應課差餉租值後，較去年升5.4%。（資料圖片）

小型單位平均升幅最高

政府決定寬減19/20年度差餉，以每季1500元為上限。根據政府估算，全港私人住宅單位在重估應課差餉租值後，較去年升5.4%，當中小型單位平均升6.3%，中型單位平均升4.7%，大型單位則升2.8%，但升幅較上一個財政年度低。扣除寬減差餉措施後，小型單位平均每季須繳交375元差餉，中型單位為2046元，大型單位每季則須交5883元差餉。而公營房屋單位則有5.4%的升幅，低於上一個財政年度的5.7%。

政府決定寬減19/20年度差餉，以每季1500元為上限。(盧翊銘攝)

以十大藍籌屋苑為例，港島南區的海怡半島差餉租值升幅最大，高達8%，惟仍較去年13%升幅為低。其次為美孚新邨、嘉湖山莊及新都城，均有7%的升幅。而去年升幅達10%的沙田第一城，今年僅錄得5%升幅。

而所有非住宅物業的重估應課差餉租值後，平均升幅約2.8%，寬減差餉後平均每季繳交9270元。當中以工業樓宇的升幅最大，達4.3%，每季繳交3309元。而商業舖位則加1.4%，每季需繳交10287元。值得注意是，所有物業仍須另繳交地租，因政府一如過往未有推出寬減地租措施。

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