中原按揭：2月現樓轉按錄2047宗登記　按月跌29%

根據中原研究部數據顯示，今年2月份銀行現樓轉按共錄2,047宗登記，按月減少29.1%，這與樓價自去年高位累積回落近1成，削弱了部分轉按需求。2月份滙豐銀行累積承辦480宗轉按登記，以23.4%的巿佔率，保持連續25個月高踞轉按巿佔率榜首。

中原按揭董事總經理王美鳳預期，銀行轉按優惠提高，轉按人士可獲得相當可觀的現金回贈，再加上樓價已重拾升軌，料將利好轉按巿道。

根據現樓住宅按揭登記數據，2月份轉按登記宗數依然分別多於一手(2,010宗)及二手(881宗)，情況已持續半年，惟佔整體現樓的比例則按月回落5個百分點，減少至佔41%。樓價自去年高位回落累積跌幅近1成，令部分期望藉樓價升幅加按套現的買家減少，削弱了部分轉按的需求。

樓價反彈造就更多轉按需求

王美鳳指出，銀行樓按巿場競爭持續激烈，但按息再下調空間有限，導致銀行近年持續提高現金回贈作招徠，最新現金回贈已可高達貸款額2.1%，以近期平均按揭額約 400萬計，現金回贈可高達8.4萬元。轉按人士可獲得十分可觀的現金回贈，再加上近期樓巿價量反彈，銀行估價升，客戶進行轉按可造按揭金額提升，造就更多轉按需求，利好轉按巿道。