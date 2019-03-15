中原「隱形戰機」收回佣罪成　官指受查時滔滔不絕　無問的也供出

曾自諭是「隱形戰機」專做大交易的中原地產前主管陳裕發，涉嫌在女下屬完成一宗以5.94億則得「天匯」豪宅的交易後，從中原收取逾168萬的主管佣金之餘，又私下向其女友兼下屬收122萬回佣，被控一項代理人接受利益罪名，案件今（15日）於區域法院裁決，法官練錦鴻指被告在接受廉署調查時表現從容，說話「滔滔不絕」，連未有問的問題都和盤托出，並非如辯方所指是受壓逼下供述，裁定被告罪名成立，把案押後至本月28日判刑，以索取被告的醫療及背景報告，被告期間還押。

被告陳裕發在錄影會面中自諭是「隱形戰機」專做大交易。（林樂兒攝）

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被告陳裕發，69歲，被控一項代理人接受利益罪，即於2016年6月17日接受其下線地產經紀楊慧君給予的近122萬元利益。

指廉署人員態度有禮誘作供

辯方稱廉署人員在被告家中提及楊被拘捕及兩人關係，著其配合調查就會沒事。當時廉署人員有禮態度讓被告心存希望，不會影響兩人家庭。辯方續指被告受壓逼，是廉署利誘他，非自願作出回應。

官指被告連無問的都和盤托出

法官練錦鴻判刑時指，從會面記錄中，可見被告極為主動、健談及思路不失條理，形容他說話「滔滔不絕」，沒有問的都和盤托出，甚至需要廉署人員打斷。練官又指被告表現不害怕、願意作供，並將與楊的關係清晰而按次序說出，指他不似受壓逼。

若關係親密為何錙銖必較

被告與楊為情侶關係，私下以「老公」、「老婆」稱呼，更「一個荷包兩份使」。楊以辯方證人身分作供，稱知被告經濟有困難，才轉帳給被告，指其是無償的饋贈。不過練官指，如兩人是親密關係，楊應按能力幫助被告，不應錙銖必較，做法與其說法背道而馳。

被告求情稱有心血管瘤

練官指被告供詞前後不符，沒有合理疑點，廉署處理無不公平之處，不接納其說法，故判被告罪名成立。辯方呈上被告撰寫的求情信，指被告有心臟血管瘤，要裝上5條支架。練官將案件押至本月28日判刑，以索取醫療同背景報告，被告期間還押。

案件編號：DCCC 333/2018