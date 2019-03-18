上月住宅內部轉讓成交大跌2成至308宗　當中千萬豪宅宗數卻升9%

近月樓市氣氛略為回暖，二手交投顯著回升，上月份二手註冊宗數按月微升0.65%至2,633宗，宗數創半年新高，涉及總金額按月增一成至逾193億元，但期間二手住宅市場內部轉讓個案比率卻逆市下跌。

Q房網將買賣雙方最少有一個姓名相同，列為內部轉讓個案計算。據該行統計，2月份錄得308宗內轉成交，較1月份的376宗大跌18.1%，創7個月新低，而上月內轉成交佔整體成交11%，即每10宗成交就有1宗屬於內部轉讓。

上月逾千萬豪宅內轉成交增約9%

按成交價格分析，達1,000萬元以上的宗數為62宗，佔整體內部轉讓成交的20.3%，較1月份的57宗增加8.8%。Q房網香港董事總經理陳坤興表示，雖然內部轉讓比率按月下跌，數量維持高於300宗，涉及逾千萬元豪宅的內部轉讓宗數卻逆市上升，佔比增至20%，反映不少豪宅業主看好後市，趁勢作內部轉讓部署稍後增購物業。

加上近月市況已顯著回暖，他認為，近期恒指企穩28000點以上，業主對後市取態可能趨於樂觀，相信本月二手註冊量勢必進一步回升至3,000宗以上，將創自去年8月起的7個月新高，預計屆時內部轉讓宗數亦會跟隨上升。