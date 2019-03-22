CCL升0.75%　升幅38周最大　中原：近2周樓價全面加速向上

中原地產指出，近2周樓價上升速度明顯加快。中原城市領先指數CCL最新報174.76點，按周升0.75%，升幅38周最大。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報176.79點，按周升0.8%。CCL(中小型單位)報174.77點，按周升0.84%，升幅38周最大。近2周計，CCL升1.46%，CCL(中小型單位)升1.6%，均較前四周的1.35%及1.51%升幅為高。CCL_Mass近2周升1.7%，與前四周的1.74%相若。

3大整體指數齊升6周，為36周以來首見，CCL累升2.83%，CCL Mass升3.47%，CCL(中小型單位)升3.14%。CCL(大型單位)報174.69點，按周升0.29%，連升4周共1.94%。

研究部高級聯席董事黃良昇指，3大整體樓價指數齊升4周，是59周以來首見，即2018年1月後再現。8大樓價指數齊升，於升市4周內出現2次。樓價升勢明確，樓市升勢可望持續到今年年中，CCL目標為去年歷史高位188.64點。3月21日美國聯儲局宣布將會停止縮表及維持利率不變，利好樓價走勢，對香港樓市的影響將於2019年4月中旬的CCL才開始反映。

中原指，美國宣布將停止縮表及維持利率不變，利好樓價走勢，對香港樓市的影響將於4月中旬的CCL才開始反映。(資料圖片)

新界西樓價表現最突出

升市4周計，CCL累升2.27%，CCL Mass升2.47%，CCL(中小型單位)升2.34%，CCL(大型單位)升1.94%。四區之中，新界西樓價表現最突出，4周累升4.96%。新界東升2.29%，九龍升2.54%，港島升0.40%。

新界西CCL_Mass報161.86點，按周升1.82%，升幅7周最大，連升4周共4.96%。新界東CCL_Mass報186.82點，按周升0.74%，連升2周共2.25%。九龍CCL_Mass報173.27點，按周升0.68%，連升5周共4.6%。港島CCL_Mass報178.86點，按周升0.13%。