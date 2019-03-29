樓市加速上升　中原CCL升1.52%至177.41點　3大指數齊升7周

香港樓市回勇！中原地產指出，近3周樓價升幅顯著並明顯加快，中原城市領先指數CCL最新報177.41點，按周升1.52%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.59點，按周升1.58%。CCL（中小型單位）報177.48點，按周升1.55%。CCL（大型單位）報177.05點，按周升1.35%。四大整體指數升幅顯著，CCL、CCL_Mass及CCL（中小型單位）單周升幅同為51周最大，CCL（大型單位）按周升幅為33周最大。



3大整體指數齊升7周，為37周以來首見，CCL累升4.39%，CCL Mass累升5.1%，CCL（中小型單位）累升4.74%。而四大整體指數齊升5周，亦是99周以來首見。八大樓價指數齊升2周，是39周以來首見。

中原表示，八大樓價指數齊升，於升市5周內出現3次，顯示樓價升勢明確。樓價升勢可望持續到今年年中，CCL目標為去年歷史高位188.64點，現時相差約半成水平。

CCL升幅較前周明顯加快

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，近3周公佈的樓價升幅顯著，而且明顯加快上升。CCL今周升1.52%、上周升0.75%、前周升0.71%。CCL（中小型單位）今周升1.55%、上周升0.84%及前周升0.76%。樓價升幅有持續擴大的跡象，樓價持續加快上升由中小型單位開始。

中原指，樓價升幅有持續擴大的跡象，其中港九市區的樓盤表現突出。 （資料圖片）

港九市區表現突出

今周港九市區表現突出。港島CCL_Mass報184.98點，按周升3.42%，升幅為72周最大，連升2周共3.55%。九龍CCL_Mass報175.30點，按周升1.17%，連升6周共5.83%。新界東CCL_Mass報188.44點，按周升0.87%，連升3周共3.14%。新界西CCL_Mass報162.84點，按周升0.61%，連升5周共5.6%。