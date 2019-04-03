內地共享辦公室龍頭氪空間「撻訂」　華懋蔡宏興：傾向全層出租

內地共享辦公室（Co-working space）龍頭氪空間（kr space）去年向華懋簽訂10年租約，租用將於今年次季入伙的灣仔One Hennessy共7層樓面、面積達8.3萬方呎，同年8月向再向九倉（1997）租用銅鑼灣時代廣場寫字樓3層共5.4萬方呎，簽下10年租期。

早前有報道指，兩個地方的總租金開支近15億元，不過傳出氪空間仍未向華懋提供任何圖紙去申請入則，有可能「撻訂」收場。華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興出席傳媒茶聚時承認，集團已經「殺咗訂」，目前傾向以全層的方式出租，亦沒有透露會否有其他追討行動。

另外，蔡宏興期望在香港及其他地區發展集團的酒店品牌，亦希望與其他業主商討合作，為他們管理酒店；同時會繼續留意其他酒店項目，目前在九龍及尖沙咀均沒有自己的酒店品牌，因此有意在該區尋找機會，「但都要計岩數」。至於位於尖沙咀的華懋廣場，目前傾向繼續出租予免稅店，「店舖長期都有人想租」

蔡宏興認為空置稅條例有「灰色地帶」。（資料圖片）

空置稅有「灰色地帶」 冀聽到業界聲音

至於政府有意落實空置稅。蔡宏興認為，條例有「灰色地帶」，主要因為部分住宅項目，裝修已逾1年半，若向獲發「入伙紙」達12個月的相關私樓單位徵空置稅會不公平。

至於幾千至過萬平方呎的大單位，他認為不會影響民生，指出這類單位涉及金額大，買家較審慎，需要較長時間才能找到合適買家，因此不應納入空置稅。他希望政府可以聽到業界聲音。

至於地產建設商會執委會主席梁志堅指，上車盤不適宜採用招標。蔡宏興認為招標不是慣常做法，不過他亦指出，部分較特色單位市場少見，發展商亦未必知道如何定價，或需通過招標去出售。