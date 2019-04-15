仲量聯行指　3月甲級寫字樓新租賃按月大減30%

仲量聯行發表報告，按出租樓面面積計算，3月甲級寫字樓新租賃成交按月大減30%，導致寫字樓市場錄得9.57萬平方呎的「負吸納量」。

細看分區，中環寫字樓新租賃成交持續下降，按月減少10%，成交個案主要涉及銀行及其他金融企業擴充，當中有1宗成交是由中資證券公司承租國際金融中心（IFC）1期全層樓面。

租戶積極尋求租金較低物業

分析各區成交，仲量聯行指出租戶積極尋求租金較低的物業以控制成本，租賃成交繼續集中在非核心寫字樓市場。例如金門建築計劃從鰂魚涌遷出，已承租觀塘海濱匯3.69萬平方呎樓面。

九龍東空置率仍高企於11.7%

市場需求放緩，3月的整體空置率上升至4.8%。中環空置率上升0.2個百分點至2.2%，灣仔/銅鑼灣以及港島東都有上升。九龍東則持平於11.7%，遠遠拋離其他區域。

寫字樓租金進一步上揚，按月上升0.3%，中環甲級寫字樓租金按月上升0.5%。

3月中環區寫字樓空置率雖然輕微上升至2.2%，但仍然低企，令區內甲級寫字樓租金按月上升0.5%。（資料圖片）

售價方面，3月錄得禹洲地產（1628）買入中環中心58樓全層的成交，成交價8.987億元，呎價34,098元，較去年10月收購49樓的價格低約22%。

仲量聯行業主代理部主管嚴威程表示：「月內整體寫字樓市場交投量下跌。然而，租賃市場維持穩健，尤其是租戶持續搬離核心區的趨勢，無礙中環寫字樓租金繼續走升，表明空置率仍然緊絀，有望支持租金持續上漲。」

活化工廈部份項目 已獲城規會批准

近期政府已就重啟活化工廈計劃發佈作業備考，內容與此前計劃差不多，樓齡15年或以上的工廈得到城規會許可之後，可以申請整幢已裝作非工業用途，但要撥最少10%經改裝樓面面積，作為政府要求的特定用途。

仲量聯行研究部主管馬安平表示：「在新政策下，合資格的舊工廈可透過重建把總樓面面積上限提高20%，令投資者對香港工業物業市場的投資意欲顯著回升。目前，部分重建申請已獲城規會批准，包括3月內獲批的觀塘道350號重建計劃。上述及其他有關申請最終會否落實，將取決於業主是否就修改相關土地契約所需支付的地價達成一致。」