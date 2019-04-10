十年後樓市「潛力股」？　高力國際：沙田屯門等4區上榜

試想像到十年後，香港樓市會發展成甚麼模樣？樓價又會攀升至甚麼程度？高力國際發表2030年後香港房地產市場發展預測，認為未來多個交通、商業及文化項目等基建落成後，地產市場將迎來「大洗牌」，灣仔、西九龍、沙田及屯門將成為最具潛力的發展樞紐。

公司團隊根據各地區的交通連接性及潛在發展項目等，分析出全港未來9個發展樞紐。高力國際投資者及企業客戶服務市場信息策略高級顧問聶安達舉例，灣仔、金鐘及佐敦將會成為寫字樓核心地區，吸引不少中資企業進駐；沙田有望發展成後勤辦公室；而屯門及洪水橋則會吸引物流公司進駐，另外，中西區、東區、九龍城及東九龍、北大嶼山亦是關鍵樞紐地區之一。

高力國際預期到了2030年，中環的核心商業區地位會被取代。（資料圖片）

中環地位不保 灣仔勢成寫字樓中心

中環一直是香港的核心商業區，聶安達認為，未來金鐘及添馬將取代其位置，除了商業項目落成外，亦會成6條港鐵線交匯處，例如金鐘港鐵站將連接沙中線、東鐵線，而添馬港鐵站將連接北港島線等。

隨着入境事務大樓、稅務大樓和灣仔政府大樓的政府辦公室遷出灣仔，他表示，三幢大廈將重建成會議展覽場地、酒店及甲級寫字樓等商用設施，加上會展港鐵站及大型酒店落成，灣仔將成為酒店、主要會議及展覽中心的中心地。

高力國際投資者及企業客戶服務市場信息策略高級顧問聶安達（左一）表示，金鐘及添馬位處港鐵線交匯處，有望取代中環成為核心商業區。（林樂謙攝）

西九商住發展兼備 沙田成後勤辦公室

西九龍是未來的商住發展「重鎮」，多幅地皮早前以高價標售。聶安達表示，區內大型商業大廈及文化區表演場地落成，配合高鐵站及機場快線等交通，將引入不少外企及經常使用高鐵的中資企業進駐。

沙田亦是地產「潛力股」之一，高力國際指，在沙中綫第一期開通，新的屯馬綫會連接東鐵綫沙田站、馬鞍山綫等，有關地段會成為後勤寫字樓和住宅區的集中地。此外，政府在馬料水有填海規劃，亦將發展商業區及科學園。

連接路落成 偏遠屯門區將成物流樞鈕

屯門一直被垢病位置偏遠，但聶安達認為，至2021年屯門交通將起重大變化，例如即將落成的屯門至赤鱲角連接路，可改善機場來住市區交通，有助重新發展內河碼頭，令該區成為物流中心。他亦預期該區蝴蝶灣、屯門市中心及掃管笏會推出不少住宅項目。