3月居屋及公屋第二市場宗數達433宗　創近6年新高

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合房屋委員會資料顯示，3月份居屋及公屋第二市場(未補價)的成交宗數合共錄433宗成交，按月大升上升約127.9%，並創69個月(近6年)的新高；至於最新4月宗數亦有44宗。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，自去年10月新一批「白居二」投入樓市後，第二市場的交投顯著上升。而農曆新年過後，樓市氣氛回暖，整體二手住宅市場交投向好，加快「白居二」入市。再者，由於今次有合資格人士除了申請「白居二」外，亦同時申請新居屋，隨著新居屋的攪珠結果塵埃落定，以及陸續揀樓後，令部份向隅者轉投第二市場，成為3月份第二市場交投宗數攀升的另一原因。

若以居屋及公屋劃分，居屋第二市場於3月份錄329宗，較2月份148宗按月大升約122.3%。其中實用呎價10,000元或以下個案增加約117.8%至220宗；實用呎價逾10,000元至12,000元個案亦升約88.1%至79宗；至於逾12,000元個案則錄30宗，按月升5倍。

至於公屋方面，3月份公屋第二市場達104宗，較2月份42宗更大升約147.6%。當中實用呎價6,000元或以下按月升約125%至45宗；實用呎價逾6,000元至8,000元亦升約205.9%至52宗；實用呎價逾8,000元只有7宗，按月升約4成。