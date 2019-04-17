運房局：一手私人單位貨尾　去年有約9000個

運輸及房屋局局長陳帆，今日書面回覆立法會議員提問，指截至去年底有約9,000個一手私人單位貨尾，涉及約350個項目，約在2011至2018年間落成。

3000個單位毋須批准即可推售

陳帆表示，這些貨尾之中，約3,300個單位不受「預受樓花同意方案」規管，發展商出售單位之前，毋須得到地政總署的「滿意紙」或轉讓同意書。

5500個單位已得到各種批准

而9,000伙之中另有大約3,000個單位已取得「滿意紙」或轉讓同意書。而有2,500個單位未取得「滿意紙」或轉讓同意書，但已獲批預售樓花同意書，可在「預樓樓花同意方案」之下推售。

運房局表示，發展商毋須申報貨尾情況，因此政府並沒有一手單位出租數據。（資料圖片）

未有詳細一手空置單位出租數據

有200個單位未取得預售樓花同意書、「滿意紙」或轉讓同意書，而未能在市場出售。不過發展商可以選擇出租單位，只要符合條件，毋須事先得到地政總署署長同意。

目前發展商毋須申報貨尾情況，因此政府並沒有上述約9,000個單位之中有多少已出租的資料。

差餉條例修訂 冀今年提交立法會

運房局又指出，政府建議修訂《差餉條例》第116章，要求獲發佔用許可證達12個月或以上的一手私人住宅單位的發展商，每年向政府申報單位狀況。如12個月內有6個月沒有出租，發展商須繳付額外差餉，金額為該單位應課差餉租值的2倍。

政府正草擬相關細節，計劃在2018至21019年度提交立法會。