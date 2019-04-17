長實旗下古蹟酒店「1881公館」5月初開幕　前身海利公館

長實（1113）旗下尖沙咀「1881」內的古蹟酒店，早前獲李澤楷旗下富衛保險承租，長實地產投資董事黃思行表示，目前酒店餐廳已開始營運，酒店亦經已接受預訂，將於5月8日正式開幕。

該址前身為海利公館，於2017年結束酒店及餐廳營運，富衛承租後易名為「1881公館」。黃思行表示，1881以邀請形式選擇租戶，須先參考其設計方案，而富衛理念與1881一致，並以市價租金承租。

黃思行表示，目前「1881公館」的餐廳已開始營運，酒店亦經已接受預訂，將於5月8日正式開幕。（洪嘉徽攝）

本地零售有承接力 料1881營業額雙位數增長

今年是「1881」開幕10周年，黃思行表示，1881將推出一系列與租戶合作的展覽及慶祝活動，包括與IWC萬國錶舉辦的噴火戰機展覽。同時引入新租戶，例如珠寶品牌CHAUMET瑞士腕錶，及品牌HUBLOT等等。

她認為，香港經濟基調良好，即使舖位空置，亦很快有租戶承接，反映本地零售有一定承接力，長實旗下民生商場表現亦不錯。兩大基建及旅客數字創新高，其中最惠及尖沙咀區，故預期在10周年推廣期間，1881人流及營業額可錄雙位數增長。

荃灣海之戀商場 預期聖誕開業

至於位於荃灣西站上蓋的海之戀商場「OP Mall」，黃思行稱預租情況理想，其中一個日本品牌已承租約5萬平方呎舖面，預期商場會在今年聖誕開業。