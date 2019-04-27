內地客豪斥「5球」買北角海璇車位　貴過同區196呎「上車新盤」

樓市升勢未止，多個屋苑成交頻頻破頂，連車位亦水漲船高。新地（0016）旗下北角海璇早前拆售車位，其中價值500萬元的最貴車位成功沽出，價格創港島東區車位新高之餘，更貴過同區新盤上月推出的開放式單位！

土地註冊處資料顯示，海璇停車場一個單號車位，以500萬元成交，較同區新世界（0017）柏蔚山年初的車位成交價420萬元，高出近2成。據悉，一名內地客去年「Full Pay」1.02億元購入該項目的4房單位，如今亦以高價購入屋苑車位。

海璇早前拆售36個車位，至今累售出18個，涉8,756萬元，即每個平均車位售約486萬元。（資料圖片）

貴過同區200呎上車新盤

這個天價車位甚至貴過同區新盤，目前不少北角上車新盤「5球有找」，其中恒地今年3月底推售由主席李兆基私人持有的北角維峯·浚匯，其中入場的開放式單位，實用面積196方呎，折實入場費售498萬元。而今年1月推出的同系北角君譽峰，開放式入場單位，實用面積181方呎，折實則售477萬元。

另外，該名豪客去年10月購入的4房單位亦屬「天價」，為海璇2座高層A室，實用面積1,599平方呎，成交價1.02億元，呎價逾6.4萬元，由於單位沒有按揭紀錄，料該名買家一炮過支付樓價。海璇早前拆售36個車位，至今累售出18個，涉8,756萬元，即每個平均車位售約486萬元。

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