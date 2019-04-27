【葵涌廣場】10組買家搶近$600萬上車盤　業主搵管理處幫手驅散？

在5年前金管局總裁陳德霖曾指出，市民上車要600萬元，結果一語成讖。今時今日市民若遇上1個600萬元的上車盤時，當然要搶住去。葵涌廣場1座中層E室單位的成交個案，因為單位開價低於600萬元，吸引10多組買家到場睇樓。最終由一名90後買家成功奪得，原因是只一個字「快」。

中原許偉業表示，該單位實用318平方呎，原業主最初開價600萬元，其後表示580萬的中間價亦願意出售，於是吸引了10多組買家，今早10至11時左右前往睇樓，更以「魚貫入場」來形容當時場面。

期間更有4至5組買家表示感興，場面較混亂，因此便請業主在房間內再磋商決定將單位售予哪一位準買家。他指出當時業主提出以價高者得方式，他則建議業主以誰人最快舉手，並可以成功落訂時者為準，結果一名90後以即時支付支票，落17萬元訂而獲業主肯首出售，並請其他睇樓客離開單位。他又指出由於單位裝修一般，所以買家們在思考相關成本問題。

業主最終加價2萬元

不過在業主接受以584萬元將單位售予該名90後時，業主太太認為單位出售價太低，於是雙方再傾談後，最終以586萬元成交，實用呎價為18,428元。

可是有部份最初還未識意到事件發生的睇樓客，不久折返，明言可以出更高價購入單位。惟業主認為已應承售予上述的90後買家，所以無改變主意。同時由於有多人折返，於是業主通知管業處協助驅散，以免受到打擾，不過相關人士在管理員登門前已散去。

許偉業又透露，成功擊退其餘10多組睇樓客的90後，已在市場上睇樓約半個月，又指出買家其無須要父母資助。

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