日出康城MONTARA加推124伙　平均呎價近1.5萬元　3張價單共372伙

會德豐地產旗下日出康城MONTARA，加推價單第3號共124伙。單位位於第2座(2A及2B)，包括16個一房單位、54個兩房單位、28個兩房半單位、22個三房單位、2個平台特色戶及2個天台特色戶。會德豐地產常務董事黃光耀表示，明天公布銷售安排，最快周末開售，有機會開售前再加推。過去兩日已錄逾4,500張入票登記，截至今午暫時已錄近6,000張入票，而樓盤最終票數可料逾1萬張，勢成今年新盤票王。

單位實用面積由363至816平方呎，單位售價由705.9萬至1,587.5萬元，實用面積呎價由17,201至21,709元，平均價為19,034元。

發展商共提供5種付款計劃，買家最高可享達21.5%的折扣，如買家選用「120天現金優惠付款計劃」，並扣除價單上各項折扣優惠後，單位合約成交金額為554.2萬至1,246.2萬元，實用面積呎價由13,503至17,042元，平均價為14,943元。

最低售價單位為第2座（2B）10樓E室的1房單位，實用面積368呎，扣除折扣優惠後，折實售價554.2萬元，折實呎價15,060元。

3張價單合共372個單位，扣除折扣優惠後，以售價計，平均呎價18,427元，折實平均呎價14,466元。