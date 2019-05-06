中環中心全層獲內地客斥10.8億購入　代理：甲級寫字樓供應趨短缺

樓市氣氛轉佳，中環中心亦錄得多宗成交。由資深投資者林子峰及「磁帶大王」陳秉志持有的中環中心38樓全層，物業面積25,412方呎，近日獲內地背景公司以10.8億元購入，呎價約4.25萬元，據悉購入作自用。與當年買入呎價3.3萬元比較，帳面賺逾28%。

陳秉志日前拆售的中環中心39樓亦錄得3宗成交，共套現2.93億元，呎價由4.2萬至4.8萬元。利嘉閣（工商舖）地產商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明稱，面積為1,843方呎的3903室，由英皇集團主席楊受成胞弟楊超成以8746.8萬元購入，呎價4.74萬元。

鄭得明表示，隨著更多中資機構來港設立分公司或總部，核心商業區的甲級寫字樓供應只會越來越短缺。（余俊亮攝）

甲級寫字樓供應會越來越短缺

另外，面積2102方呎的3907室，由一名持逾數十億元工商舖物業的資深投資者購入，成交價8845.3萬元，呎價4.2萬元。鄭得明表示，由於中環中心位置優越，加上市場上可供出售的甲級寫字樓可謂絕無僅有，故此這位資深投資者特別看好中環中心長遠的升值潛力，並預期未來最少有四成或以上的升幅，因而選擇斥資購入上述單位。

至於面積約2416方呎的3906室， 則由資深超級豪宅投資者以1.17億元購入，呎價逾4.8萬元。鄭指出，隨著更多中資機構來港設立分公司或總部，相信核心商業區的甲級寫字樓供應只會越來越短缺，租金上升速度亦會加快，加上中美貿易戰有望解決，對於香港和全球經濟都有正面推動作用，皆利好甲級寫字樓未來前景。