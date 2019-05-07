新盤激戰未止　本月有逾3500伙供應　九龍區成新盤重鎮

樓市愈升愈有，上個周末一手成交創6年新高，不少市民爭相入市，新盤售樓處當日亦大排長龍。本月發展商準備趁旺市推盤，接下來三周或推出逾3,500伙供應。

九龍或三盤「對撼」

繼月初日出康城MONTARA、何文田瑧樺及白石角海日灣II出撃後，錄得1,190宗成交後，九龍區將成為發展商的兵家必争之地。嘉華國際（0173）宣布月內將推出啟德嘉峯匯，提供1,006伙，標準戶由開放式到3房間隔，並以2房作為主打，仍待獲批預售。

長實（1113）與市建局合作的長沙灣愛海頌，正等待批預售後推出，將提供876伙，全屬2房及3房戶，市場預期本月將推售。至於鄰近的新地（0016）西南九龍匯璽III提供1,172伙，則已批預售，意味可隨時出擊，若本月推出，將有機會造成3盤「對撼」局面。單是以上3個九龍區新盤，已涉及3,054伙。

另外，啟德亦有龍湖地產（0960）及合景泰富（1813）的啟德尚．珒溋，共提供667伙，主打2房及3房，現正申請預售，預計於年中推售。

5月初最曯目新盤為日出康城MONTARA，即日沽清首輪500伙。（黃寶瑩攝）

新界近500伙供應

屯門有兩大新盤已獲批預售，隨時可推出應市。市場預期新地（0016）御半山2期將於本月推售，項目涉495伙，提供開放式至3房單位，實用面積由300呎起。

至於料年中推售的恒大（3333）首個獨資的屯門管翠路項目，兩期共涉1,982個單位，當中逾3成屬迷你戶，不計廚廁面積僅為135方呎，料實用面積約230方呎，有機會成為區內最細單位。