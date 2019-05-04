大家族斥逾4,000萬掃MONTARA全層4伙同住　李小姐：價錢超值

日出康城MONTARA首輪推售500伙，發展商消息指，首2小時大手客已認購100伙。李小姐一家斥資逾4,000萬元，連掃高層全層4伙，包括2房戶及3房戶各2伙，讓4家人同住。

她透露大手購入4伙，2伙供表親居住、1伙買給父母，以及1伙自住，形容「大家都會一齊供」。她心儀該盤配套有商場、毗鄰港鐵站，亦有花園供小朋友玩樂，又認為現時將軍澳非偏遠地區，位於市中心。她又謂今次價錢非常超值，發展商樓盤有質素。

項目首輪累收逾1.8萬票，她表示今次抽到9號籌，對於樓市走勢，則預期會繼續升，但不希望升得太快，認為要有負擔能力才可入市。

李小姐一家斥資逾4,000萬元，連掃高層全層4伙。（林樂謙攝）

孫生大手購2伙 料交樓時價格最多升2成

投資客孫生與太太及弟弟前來揀樓，他表示已斥資1,900萬元，購入1伙3房半自住，以及1伙2房半作投資之用，又稱多次抽新盤，惟「排左十次都排唔到」。

他現居住日出康城，透露揀選該盤因呎價便宜、項目位於商場上蓋，景觀則指「康城無咩景，被啲樓包圍」。他預期投資的2房單位，可收月租約1.6萬元，交樓時價格可升15至20%。