CCL再升1.17%至186.07點　中原料5月底重返歷史高位

中原料樓價5月底重返高位！中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL報186.07點，按周升1.17%，進一步迫近188.64點歷史高位，現時相差1.36%，相信5月底公布的CCL將會重返高位。中美貿易戰談判氣氛轉趨緊張，對香港樓價的影響將於三周後公布的CCL開始反映。中美貿易戰對香港樓價走勢相當關鍵，2018年美國對中國入口商品加徵關稅至10%，樓價進入半年調整期，累跌約一成水平。因此今周的談判進展將為樓價5月底重返高位後，提供重要的方向指示。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.08點，按周升1.16%。CCL(中小型單位)報186.66點，按周升1.13%。三大整體指數齊升13周，是1997年3月後首現，當時齊升15周，是歷史最長齊升紀錄。13周計，CCL Mass累升10.66%，CCL(中小型單位)升10.16%，CCL升9.48%。CCL、CCL_Mass及CCL(中小型單位)現時分別距離自己歷史高位相差1.36%、1.35%及1.47%。

CCL(大型單位)報183.01點，按周上升1.38%。近四周豪宅樓價持續出現一跌一升局面，現時距離自己歷史高位2.76%。

九龍樓價距離高位相差0.42% 下周或率先重返高位

四區之中，港九兩區最接近自己歷史高位。當中九龍CCL_Mass僅相差0.42%，相信是八大整體指數中，最快重返自己歷史高位。今周九龍指數尚未反映日出康城新盤收票反映理想，以及啟德地皮高價批出，相信未來一兩周，九龍樓價將率先重返高位。新界方面，新界東CCL_Mass相差5.55%，新界西CCL_Mass相差5.54%。

九龍CCL_Mass報187.91點，按周升1.94%，升幅為11周最大。九龍樓價連升12周共13.44%，創該區歷史最長連升。港島CCL_Mass報195.19點，按周升1.73%，升幅為5周最大。新界西CCL_Mass報167.18點，按周升0.39%，連升2周共1.25%。新界東CCL_Mass報197.23點，按周下跌0.29%。