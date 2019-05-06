中原顧問涉叫客到新鴻基開戶投資　兼收36萬服務費　被指訛騙開審

內地投資者欲移居香港，透過北京中原的一名財務顧問辦理投資移民手續，惟顧問卻叫他到新鴻基證券開戶，更收取36萬元服務費。投資者事後覺不對勁，向顧問的上司查詢，發現顧問疑說謊，且若他用中原在港的服務，能免卻服務費，該投資者認為顧問有訛騙之嫌向廉署投訴。顧問否認指控，案件今（6日）在東區法院開審。

事主常城稱被告劉佳林帶他到新鴻基開戶也覺奇怪。（李慧娜攝）

事主開戶後投資2074萬元

被告劉佳林（31歲）為北京中原瑞豐投資諮詢有限公司（北京中原）前財務顧問，否認一項詐騙罪。控罪指，被告在‪2012年8 月26 日至9 月4 日，向申請人常城及其母，指中原在港沒有提供投資服務，意圖詐騙而誘使常將2074 萬元，轉帳至新鴻基投資服務有限公司（新鴻基投資）的證券買賣帳戶，令常及相關公司蒙受不利。

事主須付被告服務費36萬

庭上透露，被告案發時任職的北京中原瑞豐投資諮詢有限公司（北京中原），是香港中原集團的關聯公司。根據香港的「資本投資者入境計劃」，申請人需要在港投資不少於1000萬元。本案事主常城，於2012年初決定參與這移民投資計劃，他與被告傾妥服務費為36萬。

事主稱不明為何要到新鴻基開戶

事主常城供稱，他在北京時，一直有找中原處理其物業事宜，及後他向中原表示打算投資移民，中原遂介紹被告予他認識，並由被告處理他的投資移民計劃，之後被告安排他與母親到港辦理手續，並叫他們到新鴻基開戶，而他亦有在該證券買賣戶口中投資2074萬元。

在中原開戶不用付服務費

常稱他當時已感到十分奇怪。他開始在港進行投資後，便與被告的上司聯絡及了解情況，才得悉原來中原在港亦設有投資服務，且不會收取服務費，常稱他當時頓覺受騙，又覺被告的收費太高，更直言若知中原亦有同樣服務，不會到新鴻基開戶。

被告解釋擔心北京中原大裁員

常又偷錄了他與被告的通話，控方亦有在庭上播出，被告在通話中解釋，因為北京中原大裁員，他擔心之後將沒人幫事主處理投資，故幫事主把投資轉到新鴻基，事主在通話中直斥被告「私下做了那麼多手腳」，亦沒通知，已構成詐騙。

案件編號：ESCC26/2019