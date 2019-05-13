二手樓市交投暢旺　佛誕假期長周末錄雙位數成交　創4周新高

佛誕假期長周末，十大屋苑交投回升，有部分新盤向隅客回流二手。

美聯統計3天假期中，周末十大屋苑共錄約13宗成交，較上周末8宗回升約62.5%，並重上雙位數，創4周新高。若連同佛誕翌日公眾假期，一連三天長周末則錄得約14宗成交。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，貿易戰突再升級，為市場帶來一定不明朗因素，但由於樓市需求殷切，暫未構成明顯影響，加上剛過去周末為長周末，以及不少新盤向隅客回流，帶動二手屋苑睇樓量及成交錄得均按周錄得升幅。然而，外圍因素持續衝擊，相信後市仍會出現好淡爭持，二手交投靠穩，但目前普遍二手業主叫價硬淨，料樓價仍有升幅。

中原﹕十大屋苑錄15宗成交



中原亦統計，十大屋苑錄得15宗成交，其中周末錄12宗，按周增4宗或50%，屬4周新高，沙田第一城及美孚新邨各錄3宗成交屬最多。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易戰局勢惡化，料對買家入市心態構成影響，惟業主大多對後市有信心，叫價仍然進取，令期望買平貨之買家失望，貿易戰因素對樓市影響可算較預期中輕微，壞消息出盡，但整體置業氣氛仍然高企，料樓市短期內持續暢旺，加上部份新盤向隅客於三天假期回流至二手市場，帶動二手交投。