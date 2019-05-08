公屋也「瘋狂」　4月二手成交價量齊升　同創單月紀錄新高

樓市重拾升浪，連帶公屋市場交投亦暢旺，4月份二手公屋註冊量逼近百宗，金額達2.8億元，同創單月紀錄新高！

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，4月份二手公屋﹙包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場﹚註冊量錄99宗，較3月份75宗上升約32%，打破今年1月及16年5月89宗的紀錄高位，創有紀錄以來的單月新高。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，隨著註冊宗數創新高之際，二手公屋註冊金額同樣創紀錄單月新高。據資料顯示，4月份二手公屋註冊金額涉及約2.83億元，比起3月份約2.17億元高出約30.4%，並打破今年1月約2.4億元高位，成為單月金額最高的月份。

深水埗李鄭屋邨註冊量居首

若以金額劃分，4月份逾300萬至400萬元個案按月升幅最顯著。據資料顯示，4月份逾300萬至400萬元二手公屋註冊量錄32宗，按月上升約88.2%；而300萬元或以下個案按月亦升31.9%至62宗；反觀，逾400萬元個案卻明顯減少，4月僅錄5宗，按月大幅減少約54.5%。

若以公屋屋邨劃分，4月份二手註冊量最多的公屋屋邨為深水埗李鄭屋邨，以9宗註冊登記居首，按月急升2倍；其次為錄7宗的沙田廣源邨，按月更增約6倍；而藍田德田邨則以6宗位列第三位，按月亦升約5倍。至於緊隨其後的有黃大仙鳳德邨及東頭邨、青衣長安邨、牛頭角彩霞邨及鴨脷洲利東邨，悉數錄5宗登記，當中鳳德邨及東頭邨按月更升1.5倍，長安邨增約66.7%，彩霞邨打破3月份「零登記」，當中只有利東邨按月減少約16.7%。