港置：4月一手私宅註冊量按月急增近9成　創31個月新高

撰文：馬健彰
最後更新日期：
香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，4月一手私宅錄得2,788宗註冊，較3月的1,470宗增加約89.7%，創31個月新高；涉及註冊金額約278.11億元，較3月約152.41億元增加約82.5%。
若以金額劃分4月一手私宅註冊表現，價值1,000萬元或以下物業錄2,120宗註冊，較3月的1,047宗增加約1倍；價值1,000萬以上至2,000萬元物業錄526宗註冊，較3月的320宗增加約64.4%；而價值2,000萬元以上物業錄142宗註冊，較3月的103宗增加約37.9%。
按4月一手私宅樓盤註冊宗數劃分，將軍澳LP6錄365宗註冊最多，大埔雲匯錄364宗註冊，排名居次；而土瓜灣瑧尚錄293宗註冊，排名第三。
<<一手住宅物業銷售條例>>滿6年 一手私宅註冊量額大增
李志成續指，<<一手住宅物業銷售條例>>已滿6年，一手私宅註冊量及金額均大幅上升。據土地註冊處資料顯示，若以近6年（13年5月至19年4月）計算，一手私宅註冊量合共99,151宗，較之前6年（07年5月至13年4月）合計76,349宗多約29.9%；金額方面，近6年一手私宅註冊金額合共錄約11,412.29億元，較之前6年合計約6,860.7億元更高出約66.3%。