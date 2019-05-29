利嘉閣：4月二手住宅轉手獲利比率連升8個月　平均賺幅近85%

二手樓價持續上升，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，4月份全港3,508宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共3,464宗，佔比達98.7%，較3月的98.5%再升0.2個百分點，創下過去8個月以來的高位。

至於每宗私宅轉手的平均賺幅，較3月份微跌2個百分點，最新報84.9%，為連升3個月後輕微回軟。

按物業區域劃分，新界區表現跑贏大市，以99.1%之數成為獲利成功比率最高的分區，港島及九龍區雙雙遜於大市，分別只達98.5%及98.3%，按月分別持平及微跌0.4個百分點。

貿戰持續數據或反覆

上月10個獲利登記最多的屋苑，每宗平均賺幅則介乎60.9%至138.7%不等。當中以維景灣畔錄得的每宗轉手個案平均賺幅最高，達138.7%，跑贏榜首常客嘉湖山莊；海怡半島及荃灣中心則以約131.4%及130.1%分列第二及第三位。

陳海潮指出，今年首4個月，樓市反彈情況理想，故帶動轉手獲利比率及平均賺幅向好，不過踏入5月份後，中美貿易戰突生變卦，且更蔓延至科技戰，令股市再次波動，多少窒礙原先回升的市況。預期在貿易戰持續及市況波動下，5月份二手私宅轉售獲利比率將處於98%至近99%的範圍反覆上落，而轉手平均每宗賺幅亦料在約85%徘徊。