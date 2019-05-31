【樓價新高】中原樓市指數創歷史新高！　按周升0.42%至189.42點

中原城市領先指數CCL最新報189.42點，創歷史新高，按周升0.42%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報191.38點，為歷史次高，按周升0.28%。CCL（中小型單位）報189.57點，創歷史新高，按周升0.5%。三大整體指數齊升16周，創出歷史最長齊升。16周計，CCL Mass累升12.01%，CCL（中小型單位）升11.88%，CCL升11.46%。CCL Mass連升16周，亦創自己最長連升紀錄。

CCL（大型單位）報188.65點，按周升0.03%，連升4周共4.5%。豪宅樓價升勢持續，兼連續兩周創歷史新高。豪宅市道向好，帶動CCL四大整體指數齊升4周。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL三大整體指數先後創新高。本周CCL及CCL（中小型單位）均升穿去年高位，齊創歷史新高。CCL（大型單位）連續兩周創歷史新高。CCL Mass亦相當接近自己的歷史高位，僅相差0.15%。中美貿易戰惡化對樓市的影響，本周指數尚未完全反映，相信未來數周開始陸續顯現。預期樓價走勢將會在高位爭持，直到中美貿易談判有明顯進展。

四區指數二升二跌

新界西CCL_Mass報172.46點，按周升1.43%，升幅為6周最大，連升5周共4.45%。港島CCL_Mass報197.46點，按周升0.54%。九龍CCL_Mass報188.21點，按周跌0.08%。新界東CCL_Mass報198.95點，按周跌0.94%，連升兩周後回軟。

四區之中，港九市區樓價較接近自己歷史高位，港島相差0.27%，九龍相差0.26%。新界東相差4.72%，新界西相差2.56%。

林浩文：下半年樓市較波動 或向下調整約5%

另外，同日差餉物業估價署公布，4月份私人住宅售價指數報390.5點，按月上升3.17%，創31個月單月升幅新高，由去年12月至今已連漲4個月，累升8.6%。

兩大數據反映樓價「越升越有」。不過近日中美貿易戰升溫，明顯已經對市況造成影響，首當其衝的是股市，恒指一度跌穿27000點。

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，以近日市況推斷，估計未來1、2個月樓價升幅收窄，下半年樓市會比較波動，甚至有機會向下調整約5%；至於租金回報率會仍然維持在「低水平」。