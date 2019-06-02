【租務市場】50大屋苑租金連升3個月　利嘉閣料最快今月可破頂

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，租金緊隨樓價一同回升，今年來已連升3個月，逐步邁向去年8月的歷史高位，雖然中美貿易戰生變並惡化，惟料對租金走勢影響有限，他相信隨著暑假旺季即將到來，以及租客提早入市，指標屋苑租金未來數月可保持升勢。

綜合利嘉閣地產研究部數據所得，2019年4月份全港50個指標屋苑的加權平均實用呎租報36.59元，較3月份的36.31元再升0.8%，連升3個月並創6個月新高。

陳海潮預期，5月份方面，50指標屋苑整體平均呎租單月可再升逾1%，至約37元水平，最快至6月份，租金便可望突破去年8月的歷史高位。

50指標屋苑 4月錄948宗租賃交投

4月份50指標屋苑租賃交投錄得948宗，較3月份的887宗增加6.9%，為自去年9月以來的8個月新高。4月50指標屋苑買賣成交量明顯回落，而租賃交投量則相對平穩，令4月50指標屋苑租賃佔整體成交比例升至約59.4%，按月升逾10個百分點，創4個月高位。

海怡半島4月租金按月升4%﹙資料圖片﹚

按地區劃分，上月港島、九龍、新界三區指標屋苑租金全線向上，當中港島區8個指標屋苑的加權平均實用呎租按月升1.1%，報44.39元，其中以藍灣半島、嘉亨灣及海怡半島的實質升幅較大，分別按月升5.2%、4.1%及4.0%；九龍區21個指標屋苑的加權平均實用呎租按月升1.0%、報39.92元；新界區21個指標屋苑的加權平均實用呎租則報31.34元，按月亦升0.5%。租賃交投量方面，上月港島及新界區指標屋苑分別增加9%及13%，各錄169宗及430宗；九龍區則按月微減1%至349宗。

料6月租金可望破頂

陳海潮指出，雖然5月份中美貿易戰突然轉趨緊張，但目前樓價仍然相對硬淨，更不排除有部分觀望的準買家或暫時轉買為租，加上開始步入傳統的暑假租務旺季，不少家長客及大學生積極覓盤、甚至搶租，故相信未來3至4個月的租金走勢可望穩中上升。

他料，最快至6月份時，租金便可望突破去年8月的歷史高位。至於5月份方面，預期50指標屋苑整體平均呎租單月可再升逾1%，至約37元水平，租賃宗數亦料可突破千宗水平。