5月二手樓內部轉讓個案達502宗　創近兩年新高

近月樓市氣氛保持暢旺，按土地註冊處登記數字，5月二手註冊量已連續兩個月超過5,000宗，期間二手市場內部轉讓個案逆市上升，宗數創近兩年新高！

Q房網將買賣雙方最少有一個姓名相同，列為內部轉讓個案計算。研究顯示二手市場成交微跌，內部轉讓個案卻逆市上升，5月份錄得502宗內轉成交，連升3個月，按月再升3.29%，創2017年7月以來的新高。這令內部轉讓佔整體二手成交的比率終止3個月跌勢，由4月份的8.6%升至9.3%。當中仍不乏多重內部轉讓個案，有豪宅業主，將兩個豪宅單位作內部轉讓，涉及成交價高達6,300萬元，估計有關豪宅業主，於上月「甩名」後，有機會於稍後能再以「首置」身份入市。

內部轉讓平均價779.2萬

Q房網香港董事總經理陳坤興表示，內部轉讓個案重上500宗大關，創自17年6月以來近兩年新高，反映不少業主看好後市，趁勢作內部轉讓部署稍後增購物業。

另一邊廂，Q房網統計二手成交價，去除一次購入多個單位的成交，5月份非內部轉讓平均成交為940.1萬元，而內部轉讓平均價較低，僅為779.2萬元，僅是非內部轉讓的82.9%。市場上內部轉讓比率上升，拖低整體成交價升幅，若只計算非內部轉讓成交，平均價由845.5萬元升至940.1萬元，按月急升11.2%。