戴德梁行料下半年樓價持平　恐慌式減價難出現

樓市在今年2月中起反彈，中原城市領先指數更在5月底創下新高。戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，今年第一季與第二季的樓市氣氛熾熱，估計今年上半年住宅樓價按年上升逾13%；4至5月的住宅交投總量按年上升32%，創2012年第4季以來新高。

他解釋剛性需求釋放形成購買力，及2、3月中美貿易談判平穩，造成市場的活躍氣氛。惟隨着季末中美貿易戰升温，加上本地政局不穩定，樓市氣氛轉趨審慎，料今個月住宅臨時買賣合約數字將回落至4,500宗，令第二季住宅總交投量按年升9%。

陶汝鴻預計本年下半年樓市成交量下跌，樓價則持平；同時在市場人士普遍預期美國聯儲局會減息，加上市場需求強及業主持貨力強，不會出現恐慌式減價。

陶汝鴻（圖左）指出，政治因素對樓價影響，要視乎事件持續多長時間。（張梓瑩攝）

需視乎本港政治局勢發展才能評估影響

陶汝鴻指出政治因素會影響市埸氣氛，最終樓價受到的影響，會視事件持續多長時間，並且會留意未來數日對樓市的影響。他表示政治只是其中一個影響因素，香港作為國際金融中心，也受金融體制、資金流動性、稅務機制及經濟等影響市場氣氛。

被問及高銀金融 ( 00530 ) 因經濟不穩及社會矛盾等因素，放棄啟徳商業地皮時。陶汝鴻指不會評論個別事件。他明言，政治不穩定的確能影響投資氣氛，但未見相關事件成為趨勢，相信政治因素會於短期內解決，樓價會持平。

投資市場方面，該行香港資本市場部執行董事高偉雄指出，本季的豪宅成交顯著回落，因來自的資金繼續收縮，內地買家較鍾情於豪宅買賣，加上貿易磨擦等因素影響投資氣氛。

海外投資者在香港樓市更活躍

另一方面，海外基金等機構投資者則繼續活躍於逾10億元的大額成交，並積極尋找寫字樓的投資機會。認為若中美貿易取得更多進展，市埸前景才有望進一步明朗，利好下半年物業投資市場。