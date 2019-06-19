【逃犯條例】美聯黃建業：處理修例期間　樓市「半停頓」　

港府在兩次逾百萬人遊行，及發生警民衝突後，宣布暫援修訂《逃犯條例》。美聯集團（01200）主席黃建業指，在本月1日至18日期間，受今次政治事件影響，樓市陷入「半停頓」狀態。

他指出， 今年首十八日中小型住宅只有67宗成交，較上月同期跌逾五成； 豪宅只有22宗，按月跌35％。

料7月成交回升

整體成交方面， 於修例期間只有不足400宗交易，估計全月只有1,000宗，按月跌近六成，7月則回升至約1,500宗，按月升約五成；至於二手方面，估計6月只有約2,500宗成交，按月跌近三成，7月或點升至3,000宗。

黃建業表示，政治事件對樓價衝擊輕微，今年亦未見業主割價求售，而2014年佔中樓價亦上升約4.5%；相反97金融風暴令樓價下跌逾七成。

黃建業指出政治事件對樓價衝擊輕微，今年亦未見業主割價求售。（洪嘉徽攝）

冀政府聚焦民生議題

他希望，政府之後可聚焦民生議題， 特別是房屋問題， 主要因為未來數年私樓落成量或減少、 本財年私樓土地供應過年減少25%，加上買地進度緩慢，首季未有官地出售，預料影響中長期新盤供應，未來住宅供應更為不足。

不過美國總統特朗普與國家主席習近平通電話， 二人將於日本G20峰會會面，股市隨即反彈。黃建業指， 今年後市會平穩向好，但4月時樓價或已見頂，「本港樓價已經好高，冇咩利好因素令佢再上升。」 他笑言，過去十多日係入市時機，有部分業主減幅達15%，隨著利好消息湧現，股市反彈，業主可視乎個人能力置業，「呢幾日好買。」