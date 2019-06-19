調查﹕逾半人表示會考慮凶宅　點解？不就是樓價問題﹗

在樓價節節上升的環境下，香港市民希望置業的欲望有多強烈？有機構調查發現，有逾半的受訪者指出，只要樓價有折讓，就連凶宅也納入考慮之列。反映出對置業的渴求，已超越了對凶宅的恐怖感。

REA集團旗下的squarefoot.com.hk公佈「2019上半年香港房地產前景問卷調查」，發現92%受訪者認為樓價太高，較去年下半年增加了2個百分點；同時有66%受訪者預料樓價將於未來年持續上揚。

近年年青人對社會發展深感不滿，有意見認為與年青人無法上樓有關。是次調查亦發現，未擁有物業的受訪者更預料平均要到44歲才能置業。不過表示在未來12個月的置業意欲，卻下跌5個百分點至20%。

至少要有37%折讓才考慮凶宅

面對樓價持續飆升，有54%受訪者表示會考慮買入凶宅，當中65%指出價格為其考慮因素，指出凶宅折讓價要達至37%，他們方會考慮購入；亦有45%受訪者表示會考慮物業能否承造按接及轉售價值。反而只有4成受訪者表示，會考慮命案性質。

調查亦發現，沒有擁有物業的受訪者中，33%傾向以居屋為置業首選。

內地及日本為最受歡迎海外置業目的地

結果亦顯示，預料能在港「上車」的受訪者下降10個百分點，因此部份受訪者將目光轉向投資海外物業。內地及日本為最熱門的目的地。25歲或以下年輕一代計劃於未來12個月在台灣及泰國置業的人數，較去年下半年分別上升8%及9%。

「2019上半年香港房地產前景問卷調查」在4月30日至5月8日以網上問卷形式進行，成功訪問了1,001名介乎18至65歲於本港居住的市民。