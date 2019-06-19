台灣地產界指　近期有不少香港人移民買樓

國民教育、佔中爭取真普選、銅鑼灣書店事件，以及最新的逃犯條例，近期香港每次出現重大政治議題，都會令一批香港人決心移民。有台灣地產業界人士表示，近期到台灣睇樓的香港人增加。

「台灣樓價不到香港一半 環境舒適」

《中央社》報道，地產商力麒董事長郭淑珍在6月18日的股東會上表示，觀察到近期較多香港人到台灣買樓，最喜歡50至60坪（約1,780至2,130平方呎）的「中等大房屋」。

她指出，對香港人來說，台灣的樓價不到香港的一半，「環境舒適、語言方便，房屋面積也比香港的住家大得多」。郭淑珍又指，有一些香港人會買1樓房屋來做生意，估計這類香港客戶會愈來愈多。

代理：雨傘運動後陸續有港人到台置業

地產中介住商不動產的企研室經理徐佳馨表示，2014年雨傘運動之後，陸續有香港人到台灣買屋，如果選擇到台灣落地生根，一般會選擇台北市及新北市，面積30餘坪（即超過1,000平方呎）、兩至三房、近捷運站的房屋。亦有一些在香港工作的香港人，可能會選擇桃園買樓，因為方便搭飛機往返兩地。

她指出有發現香港人喜歡到台中或台南置業，選擇老社區的小型透天厝（獨佔所有層數的排屋），價格不高，整理後還可以改成民宿或做小生意。

台灣地產業界指出，不少香港人會選擇購買新北市臨近車站的物業。圖為板橋車站。（中央社）

偏好約1000呎物業 創業者會選南部

地產中介台灣房屋的智庫發言人張旭嵐表示，近年台灣房屋各店接觸到的香港人移居置業需求，以都會區為主，而鄰近機場的桃園區成為首選。如果本身是做國際性的工作，且財務條件較佳的香港人，亦會選擇台北市，其次是新北市，以25至35坪（約890至1,250平方呎）的兩房物業為主。

張旭嵐又表示，亦有年輕創業族偏好台中和台南，因為店舖租金成本較低，在外國人較少的南部，香港人的身份可以成為做生意的賣點。

香港人到台灣置業後，開設民宿是其中一項熱門選擇。（中央社）

據香港保安局2018年提供的數字，2017年香港居民移民外國人數為6,500人，而2016年則有7,600人。

而今年初香港中文大學香港亞太研究所的調查發現，34%受訪者表示，如有機會將會打算移民或移居外地。