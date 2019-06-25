GRAND MONTARA 加推餘下100伙　全盤504伙周六悉數發售

會德豐地產 ( 0020 ) 旗下將軍澳日出康城項目GRAND MONTARA今日推出5號價單，加推餘下的100伙。會德豐地產常務董事黃光耀表示，扣除景觀及樓層因素，第5張價單實際比上一張價單加價1%，而較首批推出單位加價4至5%。全盤504伙將於本周六 ( 29日 ) 開售，設大手時段，該時段發售200伙。

發展商：目前累收5,000票 超額認購10倍

最新一張價單涉及1A及1B座共100個單位，面積介乎366呎至789呎，維持最高22.5%折扣，折實售價介乎6,166,000至12,252,000元，折實呎價14,294至20,167元，折實平均呎價15,672元。

全盤504個單位的整體折實平均呎價為14,928元，折實市值48億元。他亦表示，目前市場穩定，項目登記情況理想，發展商累收5,000票，當中一半有意認購3房單位。客源以投資、換樓客及自住為主，當中7成為向隅客。

黃光耀（圖右）目前市場穩定，項目登記情況理想，迄今累收5,000票。（張梓瑩攝）

本周五下午5時截票

項目將於本周五 ( 28日 ) 下午5時截票，翌日早上10時起開售，有信心會沽清。會德豐地產助理總經理 ( 業務拓展 ) 楊偉銘指出，大手時段分A和B組，至少認購1至2伙，上限為4伙。

另一方面，黃光耀指出，會德豐地產希望加快推盤，視乎預售樓花同意書的申請進度。他預料觀塘茜發道第一期的項目最快於第3至第4季開售，至於港島山頂道77號的項目，最快在第4季開售。